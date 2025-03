Conductor de plataforma de movilidad fue secuestrado, robado y abandonado en la vía de Bogotá a Cota

Toda una pesadilla vivió el conductor de una plataforma que fue a realizar una carrera en Bogotá y terminó siendo secuestrado, golpeado y abandonado en la vía al municipio de Cota, en el departamento de Cundinamarca. Desapareció en la noche del sábado 29 de marzo.

La esposa del conductor, identificado como Carlos Acosta Castro, de 68 años, le contó al Ojo de la noche de Noticias Caracol que cuando secuestraron a su pareja “él me envió un audio a las 12:54 minutos y me dijo: ‘Tranquila, mija, no se preocupe que yo estoy bien, estoy trabajando, ahora voy para allá'”.

Para la señora fue extraño este mensaje, pues “ya no se escuchaba como si él estuviera manejando, sino como si estuviera acostado, una voz rara. Entonces, ya le marqué, como faltando 20 minutos para las 2:00 a.m. y ya tenía el celular apagado y de ahí para acá ni más volvimos a tener rastro de él”.

Con este panfleto lo estaban buscando - Noticias Caracol

Conductor apareció amarrado en la vía a Cota

Mientras Noticias Caracol realizaba el informe, la familia recibió una llamada en la que se reportaba que el conductor había aparecido amarrado de pies y manos en la vía que conduce al municipio de Cota.

Quien lo encontró fue un habitante de calle. Al parecer, pensó que se trataba de un bulto, pero cuando fue a verificar, se trataba de una persona. Se conoce que los delincuentes robaron el carro con el que trabajaba y sus pertenencias.

La nieta de la víctima entregó los pormenores de este hecho: “Lo botaron vía Cota en un bicitaxi. Lo encontró un habitante de calle. Mi abuelito mencionó que no lo escopolaminaron, no le dieron ninguna sustancia, que estuvo todo el día en una casa en Suba Bilbao, allí fue donde, me imagino, hicieron todo el tema del robo, eso es lo único que sabemos y estamos a la espera de que él llegue aquí a la casa”.

PAULA GARCÍA VARGAS

PERIODISTA

INSTAGRAM: pau_lagarciav

*Con información del Ojo de la noche de Noticias Caracol.