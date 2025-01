Camioneros explican su inconformidad con el Gobierno y señalan que hay incumplimientos, ¿habrá paro?

En las últimas horas se conoció que un grupo de pequeños transportadores de carga en Santander tenía previsto llevar a cabo una protesta que comenzaría desde las 23:59 de este lunes 6 de enero, lo que finalmente se postergó por cuenta de un dialogo de más de tres horas con autoridades para llegar a acuerdos.

En todo caso, esa situación generó rumores sobre incluso la posibilidad de un paro nacional camionero. Sin embargo, más de una decena de gremios confirmaron que toman distancia de esa opción, al menos por ahora.

En un comunicado, señalaron: "Como gremios responsables con el país y con nuestros compañeros transportadores informamos a la opinión pública nacional que, desde los gremios de carga aquí presentes, no hemos declarado ninguna hora cero para los próximos días, y que de nuestra parte no tendrán inconvenientes en sus desplazamientos y regreso a casa de sus vacaciones, al igual que en sus labores de transporte. Cualquier determinación la haremos pública con la debida anticipación".

Pero los gremios sí son claros en que ese sector siente inconformismo con el Gobierno nacional, pues aseguran que hay un incumplimiento respecto a los acuerdos de septiembre del año pasado y que conjuró el paro de camioneros.

¿Qué dicen los camioneros?

En entrevista con Noticias Caracol, Juan Carlos Bobadilla, vocero de la Asociación Colombiana de Camioneros, señaló cuáles son las razones detrás del inconformismo de ese sector con el Gobierno. Habló, en primera instancia, del combustible: "El ACPM se pactó que iba a haber un alza el día que firmamos, el 6 de septiembre, de $400 y que el 1 de diciembre había una segunda alza. Pero que no habría más. Infortunadamente, estamos viendo que para el 31 de diciembre se hizo otro aumento".

De otro lado, Bobadilla afirma que no se han llevado a cabo las reuniones que se pactaron y en estos cuatro meses, aseguró, "solo se convocó a una reunión que se convirtió en conversatorio". "Una reunión no es suficiente. Y no se trató técnica ni seriamente. Los transportadores hemos presentado nuestras propuestas y no hemos recibido respuesta escrita".

El vocero también mencionó los peajes: "Se anunció un alza y pasó otra cosa: casetas con el 30% o 40% del incremento. Se va perdiendo la confianza".

En ese sentido, la gran pregunta entonces si habrá o no paro de camioneros. Juan Carlos Bobadilla respondió, en diálogo con Noticias Caracol, que las organizaciones tomaron la decisión de permanecer en asamblea permanente, "que es la medida anterior a realizar una movilización". "Todos estamos de acuerdo en que debemos buscar un mecanismo que no afecte a los colombianos, en general".

Sin embargo, Bobadilla fue claro: "estamos muy cerca (del paro) si el Gobierno no le cumple a los transportadores".

Hay que decir que, luego de la reunión con el presidente Gustavo Petro, la ministra de Transporte, María Constanza García, informó que este martes hablará con seis concesionarios de peajes para evaluar las alzas en los precios para 2025. También, socializó cómo va el diálogo con los camioneros.

En la reunión con el Jefe de Estado también hubo presencia de la ANI, del Invías, la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Hacienda, para hacer una revisión del incremento en los peajes.