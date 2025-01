Cancelan todas las citas de este 28 de enero para expedir la visa a Estados Unidos desde Colombia

La Embajada de Estados Unidos en Colombia informó este lunes 27 de enero que "todas las citas para entrevista de visa y las citas en el Centro de Atención a Solicitantes (CAS) para el 28 de Enero del 2025 han sido canceladas".

En el comunicado, que se puede consultar en el sitio web de la Embajada, apunta que "estas cancelaciones se deben al rechazo del Gobierno de Colombia para aceptar los vuelos de repatriación de ciudadanos de Colombia desde los Estados Unidos que el Presidente Gustavo Petro había previamente autorizado".

También se aclara que "todas las programaciones y reprogramaciones de citas para visa han sido también suspendidas" y que "se proporcionará actualizaciones e información adicional en ese sitio web en la medida que se vuelvan disponibles".

Decenas de personas acudieron este lunes a la embajada de Estados Unidos en Bogotá con la esperanza de obtener respuestas sobre sus trámites de su visado luego de que el Departamento de Estado suspendió ese servicio.

La sección consular notificó el domingo por correo electrónico a quienes tenían cita para este lunes de la cancelación del servicio, pero muchas personas fueron hasta la Embajada con la esperanza de ser atendidos tras el acuerdo de última hora anunciado el domingo por los dos Gobiernos, o al menos de obtener una nueva fecha.

"Vine por mi entrevista de la visa, llevamos ya un proceso de dos años esperando, hace como ocho días tuve mi cita de toma de huellas (...) Llevo esperando aquí como tres horas, y solo me dieron esta carta", contó una de las afectadas, quien tiene previsto un viaje de graduación en junio, y agregó que la carta "solo informa que cancelan la cita, no dan más información, fuimos a preguntar y tampoco nos pueden responder preguntas porque no tienen atención hoy". "Seguimos esperando que nos digan qué pasa", afirmó.

En la noche del domingo, los Gobiernos de Estados Unidos y Colombia dieron por superada la crisis causada por la decisión del presidente Gustavo Petro de no permitir el ingreso de dos aviones con ciudadanos deportados mientras esas personas no reciban un trato "digno".

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ordenó "la suspensión inmediata de la emisión de visas en la sección consular de la embajada de Estados Unidos en Bogotá" por "la negativa" de Petro a "aceptar dos vuelos de repatriación que había autorizado previamente".

Además de la suspensión de la emisión de visas, el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó imposición de aranceles del 25% a todos los productos colombianos y adelantó que en una semana "se elevarán al 50%", además de otras sanciones de viaje para miembros del Gobierno colombiano.

"Las medidas continuarán hasta que Colombia cumpla con sus obligaciones de aceptar el regreso de sus propios ciudadanos. Estados Unidos no dará marcha atrás cuando se trate de defender sus intereses de seguridad nacional", concluyó el Departamento de Estado antes de que se anunció el acuerdo.

Por eso, la reanudación del servicio de visados dependerá de que se normalicen los vuelos de deportación de colombianos que estaban en situación irregular en Estados Unidos, lo que ya está en marcha con los dos vuelos que envió el Gobierno colombiano.