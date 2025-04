Capturan a canadiense involucrado en secuestro y tortura a empleada de un apartamento de El Poblado

La Fiscalía General de la Nación judicializó al ciudadano extranjero Raymond Troung, un hombre de 30 años originario de Vancouver, Canadá. El sujeto fue denunciado por la retención, tortura y hurto a una mujer de 42 años que laboraba como empleada de servicios generales en un inmueble de renta corta en el barrio El Poblado de Medellín, Antioquia.

Los hechos ocurrieron en la noche del 23 de noviembre de 2023, cuando Troung y Raymond Arthur JR Cornish, también canadiense, se retiraron del apartamento que habían alquilado por Airbnb. La empleada estaba ordenando el lugar para los siguientes visitantes cuando los dos extranjeros regresaron al sitio.La acusaron de haber robado dinero y un anillo. Al defenderse de las incriminación la retuvieron, la golpearon y la torturaron.

“Ellos me dijeron: ‘¡Tú, ven!’. Entraron al cuarto en el que estaba y lo cerraron con seguro. Ahí se me paró el corazón. Empezaron a gritar: ‘Tú robaste mi dinero, tú robaste mi anillo’ y yo les preguntaba que cuál anillo, que cuál dinero. Ellos repetían que ahí había un anillo y me exigieron que les entregara mi bolso”, contó la empleada en una entrevista para El Armadillo.

La mujer le dijo al medio ya citado que los hombres le sacaron la billetera y tomaron el dinero que tenía. Trato de decirles que si creían que ellas les había robado que llamaran a la Policía. Agregó que durante el episodio, Troung hizo una llamada en alta voz en la que un hombre habló con ella, dijo ser el jefe de los dos canadienses y ser parte de una mafia. Le dijo que eran del cartel de Cali y la amenazó con asesinar a su familia si no hacía lo que decían.

Los hechos ocurrieron en la zona de El Poblado. William Gil

"La investigación da cuenta de que la víctima habría sido retenida en contra de su voluntad por el hoy procesado, quien se hospedaba en el inmueble; golpeada para que entregara información sobre la ubicación de un anillo y un dinero en efectivo, que supuestamente se perdieron en el lugar; y finalmente despojada del teléfono celular", se lee en un comunicado de la Fiscalía. En el reporte médico se confirmó que la empleada sufrió contusiones en el tórax, traumatismos en la boca y golpes en la cabeza. Debido a la violencia física recibió una incapacidad por quince días.

Varias pruebas quedaron registradas en las cámaras de seguridad del apartamento y el edificio . Durante el ataque la mujer trató de alertar de la situación a través de una de las cámaras, que había sido cambiada de posición. Los dos extranjeros notaron la intención de la empleada continuaron agrediéndola. “Y ahí me atacan, me golpean. El moreno me mete los dedos por la nariz y yo gritaba, me estaba ahogando y me puse muy nerviosa, entonces empecé a decirles que no, que me soltaran y me fui hasta la sala”, explicó. En ese momento intentó salir del apartamento y los hombres la halaron del pelo y la volvieron a entrar, un fuerte grito de la mujer hizo que los hombres finalmente se retiraran del lugar.

Los avances en el caso

El pasado 16 de enero, la Fiscalía informó la captura de Cornish, el afrocanadiense de 34 años que también está implicado. El hombre se encontraba en un restaurante de El Poblado . Ese avance en el caso se dio 14 meses después de los hechos. Un fiscal le imputó al extranjero los delitos de secuestro simple agravado, tortura, y hurto calificado y agravado. El procesado no aceptó los cargos.

Troung fue capturado el pasado 27 de abril por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) adscritos al Gaula, con el apoyo del Ejército Nacional, en una parcelación ubicada en Llanogrande (Antioquia). "Durante la captura y las audiencias preliminares hizo presencia un traductor. Un juez de control de garantías le impuso media de aseguramiento en el lugar de domicilio, decisión que fue apelada por la Fiscalía, el Ministerio Público y el representante de víctimas", agregan en el texto.