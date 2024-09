Capturan a presunto disidente al ofrecer soborno a militares en retén: tenía $620 millones

Un presunto integrante de la estructura Raúl Reyes de las disidencias de las FARC fue capturado en las últimas horas en Caquetá. El sujeto se movilizaba en una motocicleta y en un puesto de control fue detenido por dos militares a los que intentó sobornar, a cada uno con 40 millones de pesos.

Los uniformados se negaron a recibir el dinero, por lo que el hombre se dio a la huida y metros más adelante fue detenido nuevamente.

Tras realizarle una requisa, se logró la incautación de 620 millones de pesos.

“El señor me manifiesta que el bolso contiene un dinero, 500 millones de pesos. Me dijo: ‘¿Cómo vamos a cuadrar para que me deje ir?’ Apenas me dijo eso, yo no lo dejé que terminara porque era rotundamente un no. Pero sí se encontraba nervioso, con ganas de irse y asustado”, contó el militar en diálogo con Noticias Caracol en vivo.

