Capturan al presunto homicida de chef peruano asesinado en Cartagena

Cartagena vive días de consternación tras el asesinato del chef peruano Luis Dionisio Ruiz, ocurrido en un aparente asalto a mano armada en el barrio El Bosque. El crimen, perpetrado a plena luz del día, despertó la indignación de la comunidad y reabrió el debate sobre los niveles de violencia e inseguridad en la ciudad.

El domingo 29 de junio, hacia las 2:35 de la tarde, Ruiz colaboraba en la descarga de un camión cuando fue interceptado por un hombre armado que intentó arrebatarle una cadena de oro. Según testigos, el chef trató de huir y proteger sus pertenencias, pero el asaltante le disparó dos veces por la espalda antes de escapar con un cómplice en motocicleta. Aunque fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, falleció poco después a causa de la gravedad de sus heridas. El caso generó conmoción en redes sociales, donde amigos, colegas y familiares exigieron justicia.

Luis Dionisio Ruiz había llegado a Cartagena hacía casi una década y trabajaba en reconocidos restaurantes del Centro Histórico, ganándose el aprecio de colegas por su talento para fusionar sabores caribeños y del Pacífico.



El joven capturado por el asesinato

El viernes 4 de julio, la Policía Metropolitana de Cartagena anunció la captura del principal sospechoso del homicidio: Jhon Eduardo Vergara Samudio, un joven de 18 años. El arresto tuvo lugar en el barrio Olaya Herrera, durante un operativo del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad (Goes). Según las autoridades, el detenido fue identificado gracias a grabaciones de cámaras de seguridad que captaron el momento del ataque.

Vergara Samudio fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para la imputación de cargos por homicidio y porte ilegal de arma de fuego. Durante la audiencia, se solicitará su medida de aseguramiento mientras avanzan las investigaciones. Las autoridades indicaron que también se encuentra plenamente identificado el cómplice que lo acompañaba en la motocicleta.

El asesinato del chef peruano no solo generó repudio por la violencia del acto, sino que movilizó a la comunidad para pedir que el caso no quede impune. Sus amigos y familiares organizaron una eucaristía en la iglesia de Santo Domingo, en el Centro Histórico, donde se le rindió homenaje y se recordó su legado como trabajador y ser humano. En un emotivo mensaje, Pedro Dionisio, hermano de la víctima, pidió no normalizar la violencia y demandó justicia para su familia.

La familia, además, se encuentra recolectando recursos para repatriar el cuerpo de Luis Dionisio a Perú. Mientras tanto, el caso sigue bajo investigación, con la colaboración de la Policía y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. El homicidio de Ruiz se suma a las estadísticas de delitos violentos en Cartagena y ha reavivado el debate sobre la urgencia de reforzar la seguridad en las calles para evitar que hechos como este se repitan.

