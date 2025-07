Claves en muerte de familia bogotana en San Andrés: las dos reservas, los hoteles y la fumigación

"Me sentí mal. Me sentí mal con mis papás. No, no sé qué hacer", esas son las palabras de Viviana Andrea Canro Zuluaga que quedaron grabadas en un audio enviado a su hija mayor, Mayerli Andrea Canro, antes de morir. Su cuerpo fue hallado sin signos vitales en la habitación de un hotel en la isla de San Andrés junto al de su esposo, Tito Nelson Martínez Hernández, y su hijo menor de cuatro años, Kevin.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las grabaciones, reveladas en entrevista con Noticias Caracol, son parte de las indagaciones en la muerte de la mujer, oriunda de Bogotá, y su familia, quienes además viajaron en compañía de sus padres, Orlando Canro y su esposa. Los últimos los encontraron dentro del cuarto que se ubicaba a pocos metros del suyo.

Por lo pronto, las causas del fallecimiento continúan siendo materia de investigación, sin embargo las hipótesis apuntan a una presunta intoxicación. Así lo detalló el coronel James Totena Girón, comandante de la Policía de San Andrés, en diálogo con el canal, en el que destacó que, al momento de la inspección de las autoridades, "se evidencia en primera instancia que no hay interferencia de terceros ni situaciones que evidencien violencia por parte o en los cuerpos de las personas".

Publicidad

Las grabaciones y mensajes enviados por una de la víctimas se suman a las pruebas que rondan las extrañas circunstancias del hecho. Entre estas, se habla de un mal olor, denuncias sobre el estado de las instalaciones del hospedaje y dudas sobre cuál es el hotel real en el que se quedaron los familiares antes de morir.



Lo que dice la hija y el padre de la víctima: la reserva que tiene el hotel

Detalles conocidos por Noticias Caracol indican que la reserva de los Martínez-Canro estaba activa para el día miércoles 9 de julio, día en el que aterrizaron en la isla con motivo de un viaje familiar para celebrar el Día del Padre y el cumpleaños de la abuela materna, y terminaba el pasado 13 de julio, dos días después del hallazgo que les cambió la vida.

El plan, que dio a conocer su hija Mayerli Andrea contrario a los reportes preliminares, señalaban que la estadía se realizaría en un hotel llamado Toné 2, ubicado frente a la playa Bahia Sardina, en la carrera 6 -100. Este hospedaje, según se precisó, sería el primer lugar donde la familia se quedó por dos días, aproximadamente, y en el que se presentaron diferentes situaciones que disgustaron a los turistas.

Publicidad

Esta versión se contradice a los informes que indicaban que el caso sucedió en una habitación del reconocido Hotel Portobelo Convention. Punto en el que se habría encontrado a la pareja y a su hijo menor. De esta forma lo aseguró Mayerli, quien declaró: "La información que están dando no es exacta, no es así, no fue en el Portobelo. En ese hotel es donde mis abuelos ahorita se están quedando después de que pidieron que los pasaran a otro hotel. Ese hotel no tiene nada que ver, no fue en el que los encontraron a ellos, fue en el Toné 2".

Orlando Canro, por su parte, también habló de este detalle en entrevista Noticias Caracol e indicó: "Antes estaba en el Toné. Allá es donde sucedieron los hechos. Allá no quise quedarme más, entonces me dieron unos cuartos acá en el Portobelo de Las Américas". Noticias Caracol investigó y logró determinar que ambos hoteles hacen parte de la cadena colombiana On Vacation, cuya red de ofertas se da a conocer en su página web oficial

A través de un comunicado, el Hotel Portobelo emitió una aclaración sobre las reservas. Según la administración, en su sistema figuran dos reservas hechas por la misma persona, Viviana, en distintos momentos: una para los abuelos, realizada en marzo de 2025 en el Hotel Toné II, y otra en octubre de 2024, para los otros miembros de la familia, en el Portobelo Convention.

Se precisó, por su parte, aunque los edificios son vecinos, se trata de establecimientos distintos, con registros turísticos diferentes en el RNT (Registro Nacional de Turismo). Desde el hospedaje se sostiene que los hechos se dieron en las instalaciones del segundo edificio en el piso número cuatro.



Hotel en San Andrés donde murió familia bogotana fue fumigado con químicos días atrás: detalles

Se debe destacar que después de su llegada a los hospedajes, Viviana Andrea Canro había expresado preocupación por las condiciones en las que se encontraba la habitación asignada. A través de mensajes enviados a su hija Mayerli, dejó claro que el espacio no solo estaba en mal estado, sino que también desprendía un olor extraño. “En un mensaje ella me dice: 'Todo ha cambiado tanto, los cuartos están sucios, no les hacen aseo'. La primera noche que llegaron dijo que estaba sucio, 'está feo, huele feo'", recordó Mayerli en entrevista con Noticias Caracol.

Publicidad

Ese malestar persistió durante la estadía. El 10 de julio, un día antes de que fueran hallados los cuerpos, Viviana se acercó a la recepción del hotel a pedir que la cambiaran de habitación debido al fuerte olor y a la suciedad que había en el lugar. “Necesito que me cambien”, insistió, pero no recibió ninguna respuesta por parte de los empleados, según relató su hija, quien además exigió que se revisen los videos de seguridad donde quede constancia de esa solicitud.

En un audio, revelado por este canal, se le escuchó a la misma víctima hablar del tema: "Llegamos al (hotel) Toné. Acabamos de llegar, sí. Ese hotel está re re re mojoso. Pero tú vieras lo mojoso que está, huele hartísimo hartísimo. No tienen papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy, no, me dio pena. Me sentí mal. Me sentí mal con mis papás. No, no sé qué hacer. (...) Sí, yo le dije a la muchacha: "¿Me puedes cambiar el cuarto?". Pero entonces me contestó todo feo: "Pero hoy no, de pronto mañana"".

Publicidad

Orlando Canro, padre de Viviana, también notó el ambiente desagradable de la habitación desde el primer día. “Yo bajé a decirle a ella: 'Mamita, qué horrible esa habitación, está muy cochina, sucia, sin toalla, sin papel higiénico, sin nada'”, relató. Ante eso, su hija le respondió que tampoco se sentía conforme con el lugar. "'Uy, papito, a mí no me gustó este hotel, esa pieza huele a feo'. Yo no sé, tenía un olor como a maluco, como moho”, agregó el abuelo, quien considera que, aunque al principio intentaron ignorarlo, ese detalle podría ser clave para entender lo que pasó.

Respecto a dichas condiciones, los directivos del establecimiento indicaron que días antes de que llegaran los huéspedes afectados el hotel había hecho una fumigación.

La administración detalló que se contrató a una empresa externa especializada para realizar fumigaciones con productos de alta toxicidad y que este proceso se habría realizado en las instalaciones, incluyendo la habitación de las víctimas, una semana antes. Este dato es clave para las autoridades, que buscan determinar si hubo alguna falla en el procedimiento que pudiera haber liberado sustancias tóxicas en la habitación ocupada por la familia.

Por lo pronto, se reveló que se radicó un derecho de petición a la firma encargada, Livingston & Company E.U., la cual había sido contratada por el alojamiento desde el año 2012 y por otras empresas como "Johny Cay, en el Colegio departamental el Carmelo y adicionalmente a varias otras cadenas hoteleras de la Isla" para prestar este tipo de servicios y se solicitó conocer los químicos utilizados, su ficha técnica y el personal encargado.

Publicidad

A la vez, el Hotel informó que ningún otro huésped reportó síntomas graves, aunque sí se ofreció reubicación a quienes se alojaban cerca de la habitación: "Contactamos ese mismo día a todos los huéspedes de la zona para ofrecer reubicación; todos manifestaron sentirse bien y optaron por permanecer en sus habitaciones, sin embargo fueron ubicados en otro hotel. Suspendimos preventivamente la operación del piso donde ocurrieron los tristes hechos".

Los directivos precisaron que se desplegó un equipo multidisciplinario conformado por ingenieros, arquitectos y personal de mantenimiento para realizar inspecciones. Hasta el momento se descartó que en el punto donde ocurrió la tragedia haya ductos de gas.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

LNQUINTE@CARACOLTV.COM.CO