Ángel Barajas es recibido como héroe en Cúcuta tras ganar medalla en Juegos Olímpicos

Ángel Barajas, medallista olímpico colombiano, llegó a la ciudad de Cúcuta en la tarde de este martes, 6 de agosto de 2024, y fue recibido como un héroe tras ganar la plata en los Juegos Olímpicos 2024.

Ángel Barajas tocó el cielo, se volvió a agarrar a la barra fija y se colgó la plata olímpica, la primera para Colombia en los Juegos de París 2024 y también la primerísima de toda la historia de este país en gimnasia artística.

"Hoy me preguntaron que por qué no lloraba de la felicidad y yo dije: no, yo ya lloré mucho, ya solo sentirme feliz porque hice un gran trabajo y disfrutar de esta medalla que es algo histórico para Colombia", contó a la agencia de noticias EFE, con un aplomo impropio de un adolescente de 17 años, a apenas unos días por cumplir los 18, el 12 de agosto.

¿Cómo le fue a Ángel Barajas en los Juegos Olímpicos?

Su hazaña fue sacar un 14.533, la misma puntuación que el primero, el japonés Shinnosuke Oka. Sin embargo, en la gimnasia artística se valora más la ejecución del ejercicio -un 7.933 para Barajas y un 8.633 para Oka- que la dificultad del mismo -6.6 y 5.9, respectivamente-. De esa forma, a pesar de empatar en puntos, el asiático se alzó con la primera plaza.

La euforia llegó en el último minuto. Nunca antes, reconoció Barajas. "Me di cuenta (que había ganado la plata) cuando vi la tabla de clasificación, que salía de segundo", dijo sonriente.

"La verdad no pensé que fuera a tener la medalla a los 17 años (...), pero bueno, hice todo lo que estaba a mi alcance y fue la voluntad de Dios ese triunfo", contó. De Dios y de su madre, Angélica María Vivas, que removió tierra, mar y aire para estar en el Bercy Arena, el estadio donde se disputó la competición, junto a su hijo.

"Ella está superfeliz, muy orgullosa y ya, casi no he hablado con ella", dijo el gimnasta colombiano.

En tercera posición se quedaron empatados el chino Boheng Zhang y el taiwanés Chia-Hung Tang con un 13.966. Los dos se hicieron con el bronce, al hacer un ejercicio valorado con la misma dificultad y la misma destreza.

La del 5 de agosto de 2024 va a ser una jornada histórica y de memoria para muchos, empezando por Barajas, que nada más llegar a la Casa Colombia, el local que alquiló el país latino para festejar los Juegos, situado en el parque de La Villette, al norte de París, se encontró una auténtica horda de admiradores y medios.

Este fue el gran logro de Ángel Barajas en los Juegos Olímpicos

Barajas se convirtió desde este lunes en el atleta más joven en subirse a un podio en gimnasia artística desde el ruso Sergei Kharkov, que lo hizo en Seúl 1988.

"La verdad que hace mucho tiempo venía trabajando para lograr y cumplir este sueño, no fue un camino nada fácil", confesó. Su travesía hasta el Olimpo lo alejó hace unos meses de su hogar para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, entre otros lugares.

De hecho, varios gimnastas españoles que también disputaron los Juegos Olímpicos, como Rayderley Zapata o Joel Plata, festejaron el triunfo del colombiano.

"Enhorabuena, Angelito", "'yes baby'" (sí, bebé) y "vamos, Angelito", fueron algunas de las felicitaciones que le dedicaron en redes sociales.

"Sé que puedo seguir dando más para Colombia y bueno, para eso voy a trabajar", remató.

Además de ser especialista en barra fija, Barajas lo es también en paralelas. De hecho, en el Mundial de este año en Baku (Azerbaiyán) se hizo con el bronce en sus dos aparatos fetiche.

Sin embargo, para los Juegos de París no logró la clasificación en la final de paralelas. A pesar de disponer de un ejercicio con una dificultas muy elevada, de 6.7 -la tercera mayor en este aparato-, en la ejecución del mismo falló, al registrar una penalización de dos puntos.

El futuro de este menor de edad, hecho hombre en París 2024, es más que prometedor.

