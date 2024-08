Mamá de Ángel Barajas dijo sentirse “humillada” por autoridades de Francia: ¿qué pasó?

Este lunes, 5 de agosto de 2024, el deportista cucuteño Ángel Barajas ganó la medalla de plata en la final de barras fijas, de los Juegos Olímpicos París 2024.

La mamá del gimnasta, Angélica Vivas, habló con Noticias Caracol Ahora y reveló que se sintió “humillada” por las autoridades de Francia cuando llegó al país para ver a su hijo competir en las justas deportivas.

¿Qué dijo la mamá de Ángel Barajas?

La madre del medallista olímpico indicó que el vuelo desde Colombia a Francia estuvo “muy bien”. Sin embargo, sostuvo que “la llegada a Francia es un poco dura porque me agarró la Policía, me preguntaron cosas, me pidieron el dinero que traía, me hicieron sacar la maleta y me esculcaron la ropa”.

Angélica narró que les mostró a los uniformados “la franela que le mandó a hacer la familia a Ángel, les mostré la foto y les dije que venía a los Olímpicos para apoyar y acompañar” al joven de 17 años.

Además, dijo que las autoridades le preguntaron el nombre de su hijo: “Yo les di el nombre, les mostré videos por YouTube, les conté la trayectoria de Ángel y ahí sí”.

Finalmente, la mamá de Ángel dijo que “ese fue el pedacito donde me sentí como humillada, pero bueno. Detrás de todas esas cosas venía algo bueno y así fue”.

