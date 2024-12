Conductor que mató a seis personas en Turbaco manejaba borracho

En la madrugada del domingo 1 de diciembre, un grave accidente de tránsito ocurrió en el municipio de Turbaco, en Bolívar. Un conductor atropelló a un grupo de 10 personas que salía de un establecimiento comercial. Seis de ellas murieron. Las autoridades confirmaron que el causante de la tragedia conducía en estado de embriaguez.

“De acuerdo con la prueba realizada por los agentes de tránsito de la Secretaría de Turbaco le dio grado 3 en la prueba, sí presenta grado de alcohol en la sangre”, detalló el coronel Elkin Gómez, comandante operativo de la Policía de Cartagena.

El sujeto, que también resultó herido por el accidente, por poco fue linchado por la comunidad que estaba en la zona.

¿Quiénes son las víctimas fatales del accidente en Turbaco?

Todos son oriundos del municipio bolivarense. Fueron identificados como: Cadafit y Yerson González, papá e hijo; los hermanos David y José Vásquez Parra, Danys Manuel Vera Díaz y Richard Severiche.

Saret Valentina Cardona, esposa de una de las víctimas, le contó a Noticias Caracol en vivo que el sábado “estaba tan feliz, tan bien, y al levantarme y escuchar esa noticia, es la hora y todavía no me la creo, algo de no creerse, y sí pedimos justicia porque es algo que no se puede quedar así”.

Dos heridos fueron trasladados a centros asistenciales en Cartagena bajo pronóstico reservado.

En la imagen Cadafit y Yerson González, papá e hijo muertos en accidente de Turbaco - Foto suministrada

Medidas tomadas en Turbaco tras accidente

Las autoridades del municipio anunciaron medidas tras el siniestro vial, como el cierre de los dos establecimientos que funcionan al costado de la vía en donde sucedió el accidente fatal.

La razón, explicó Bertha Elena Lombana, secretaria de Gobierno de Turbaco, es que entre los heridos “hay una menor de edad que aún se encuentra en ese Hospital Local Turbaco para cumplir el proceso remisión a un centro asistencial de Cartagena, y esa niña actualmente es una menor de edad de 17 años, no debe haber menores de edad en esos establecimientos, y eso reza dentro de todos los lineamientos que establece el Código de Policía y de convivencia ciudadana, y que deben cumplir estrictamente los establecimientos comerciales”.

La alcaldesa Claudia Espinosa anunció que también habrá “pruebas de alcoholemia, que se les van a hacer a todas las personas que ingresen al municipio de Turbaco, a los habitantes del municipio, policía permanente en cada uno de estos sitios”.

A través de su cuenta en X, el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se refirió a la tragedia y lamentó lo sucedido: “Quiero expresar mi más profundo pesar por la tragedia que enluta a varias familias bolivarenses en el accidente ocurrido esta madrugada entre Turbaco y Arjona. Mis oraciones con ellos. Hacemos especial seguimiento a los heridos, quienes están siendo atendidos en centros asistenciales. Estaremos supervisando las labores investigativas que adelantan las autoridades de tránsito de Turbaco y Arjona. Es necesario que actúen con prontitud. Les pedimos prudencia y responsabilidad a los conductores”.

Se sabe que el conductor, también oriundo del municipio, está detenido.