Corte Suprema ratifica condena a un hombre que protagonizó agresión por celos

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia analizó y se refirió a las agresiones por celos. El alto tribunal está considerando si esta reacción se puede o no justificar y en qué casos se podría hacer.

Un particular caso llegó a la Corte Suprema de Justicia: un sujeto protagonizó una fuerte pelea porque una persona se le acercó y le habló al oído a su compañera sentimental. Todo pasó en un bar.

Al estudiar los pormenores de la situación, el alto tribunal mantuvo la condena contra el sujeto celoso, porque considera que los celos no justifican una agresión.

"La Corte ha dicho que los celos no justifican este tipo de comportamiento violento. Esto sería enviar un mensaje equivocado a la sociedad de que estaría bien simplemente por un tema de celos. Además, recuerda la Corte que este tipo de comportamiento son propios de una violencia de género, porque se cosifica a la mujer”, manifestó Jonie Giraldo, penalista.

La violencia por cuenta de los celos es más común de lo que parece.

“Sucede que sienten a la pareja como una parte de él, no la consideran como un individuo diferente y por eso, si alguien se mete con esa persona, actúan de manera impulsiva, es decir, no paran y no piensan ni miden las consecuencias, sino que simplemente tienen el comportamiento inapropiado”, afirmó Álvaro Franco, psicólogo.

En conclusión, dice la Corte que hablarle a una mujer al oído en medio de un espacio donde hay música no implica un acto de coqueteo que justifique una agresión.

