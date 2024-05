Mujer fue atacada brutalmente en una floristería de Bucaramanga por quien sería su expareja

Un espantoso caso de violencia se registró en una floristería de Bucaramanga, capital del departamento de Santander. En dicho establecimiento, una mujer fue brutalmente agredida por quien sería su pareja y el ataque fue captado por cámaras de seguridad.

Según reportó Blu Radio, la mujer agredida denunció que fue agredida por su ex, quien supuestamente se resistía a aceptar que la relación había terminado. El sujeto la atacó no solo con golpes, sino con unas tijeras.

“Mi denuncia es por intento de feminicidio y violencia intrafamiliar por mi expareja porque fui atacada con arma blanca. Él me atacó dos veces, una en la mano y la otra en el estómago. El hecho ocurrió porque él vio una publicación, nosotros ya habíamos terminado la relación pero el aun así seguía insistiendo, él no tenía claro en su mente que la relación ya había terminado y era muy celoso, me perseguía, me acosaba”, dijo la mujer atacada, de acuerdo con la emisora.

El sujeto que agredió a la mujer sería el dueño de la floristería de Bucaramanga donde ocurrieron los hechos y donde también trabaja la víctima.

“Él vio esa publicación y llegó al lugar donde yo estaba trabajando y me atacó con esa arma blanca. Además, él manifestó que por compasión me había dejado respirar. Yo tengo las conversaciones y los videos que prueban la denuncia”, sostuvo la mujer víctima de la brutal agresión.

Los videos del ataque contra la mujer en la floristería de Bucaramanga fueron difundidos por redes sociales y, desde allí, Paula Ramírez, gestora social de Bucaramanga, informó que se le está ofreciendo atención institucional a la víctima y se le pidió a la Fiscalía asumir las investigaciones correspondientes.

“La Oficina de Mujer de la Alcaldía de Bucaramanga ya tiene conocimiento de este caso y ofrece toda la atención institucional a la víctima. Pedimos a las autoridades y a la Fiscalía que se inicie el proceso legal contra este agresor y se proteja a la mujer violentada”, indicó Paula Ramírez a través de su cuenta en X.

En ese mensaje, la gestora social de la capital de Santander replicó los videos del ataque, que también causó el rechazo de la ciudadanía, la cual a su vez exigió justicia.

La Oficina de Mujer de la @AlcaldiaBGA ya tiene conocimiento de este caso y ofrece toda la atención institucional a la víctima.



Pedimos a las autoridades y a la @FiscaliaCol que se inicie el proceso legal contra este agresor y se proteja a la mujer violentada.



Es urgente 🚨 https://t.co/7vrIQrUIFD — Paula Ramírez (@PauRamirezL) May 3, 2024

¿Dónde denunciar violencia sexual o intrafamiliar?



Línea Púrpura en Bogotá 018000 112137, WhatsApp 3007551846 o escribiendo al correo electrónico lpurpura@sdmujer.gov.co

Línea Nacional: 155

Policía Nacional: 123

Línea Fiscalía General de la Nación: 122

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar: 018000 918080

Línea de Protección para niños, niñas y adolescentes: 141

