Crisis en embalses de Colombia: ¿se podría haber prevenido esta situación?

No solo es el fenómeno de El Niño, son varios los factores que, unidos, han incrementado la preocupación por un posible racionamiento de energía para los próximos meses ante el bajo nivel de los embalses de Colombia.



Según expertos, todo empieza con el crecimiento de la demanda de energía en Colombia, lo que se asocia al uso de la tecnología, al teletrabajo y la llegada de la inteligencia artificial.

“El sistema interconectado nacional está en un estrés severo, un estrés extremo debido precisamente a que se presenta un crecimiento en la demanda, que en este momento está alrededor del 8,3% a nivel nacional, y en la región Caribe por encima del 11%, mientras que la oferta de energía no crece más allá del 3%”, explicó Amylcar Acosta, exministro de Minas y Energía.

No obstante, la oferta se ha incrementado de manera lenta y para este exfuncionario, “no me cabe la menor duda de que si hoy dispusiéramos de las 8 unidades de Hidroituango y de los 2.400 megavatios de energía eólica, no estaríamos en esta situación en las que estamos en este momento”.



Lo anterior genera que el fenómeno de El Niño, que genera fuertes sequías, golpee el sistema en una condición de vulnerabilidad por la falta de lluvias, lo que ha desencadenado “niveles de embalses tan bajos que tenemos, y estando tan cerca de ese nivel crítico del 27%, estando hoy en el 29,7, pues lo que pasa es que nos tenemos que esperar que lleguen las lluvias. Si no nos llegan las lluvias hacia el mes de mayo estaríamos muy complicados y tendríamos que pensar en otras medidas”, explicó Alejandro Castañeda, director de la Asociación Generadores de Energía -Andeg-.

Los expertos señalan que si Colombia no ha entrado en racionamiento de energía es gracias a las termoeléctricas que producen electricidad con combustibles fósiles. Sin embargo, con las últimas resoluciones y el resultado de las recientes subastas que benefician únicamente a las renovables, sienten que no se protege a quienes hoy evitan que el sistema quede cojo.

“No existe coherencia entre el plan nacional adoptado para afrontar el fenómeno de El Niño con las acciones que se están formulando”, afirma Gustavo Guerrero, procurador delegado para temas ambientales.

Los expertos concluyen que a la problemática por el posible racionamiento de energía se suma la falta de programas anticipados de ahorro de electricidad y la falta de implementación de iniciativas de respuesta a la demanda.