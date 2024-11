¿De qué murió Francisco Paco Ramírez, reconocido por su personaje de La Tía Inés?

Hay luto en la radio colombiana tras confirmarse la muerte de Francisco Paco Ramírez, más conocido por su personaje de La Tía Inés, quien se encontraba en una UCI de una clínica de Cali, capital del Valle del Cauca. Lo que comenzó como un dolor de garganta se convirtió en una grave afección que apagó su voz para siempre.

“Sufría para tragar”, reveló un amigo de Francisco Paco Ramírez

La noticia de la muerte de La Tía Inés tomó por sorpresa a sus seguidores. Sin embargo, sus compañeros de Boom 99.1 FM sabían por lo que estaba pasando el periodista, que en uno de los programas habló del malestar que empezó a sentir: "Ayer me quería arrancar el cuello. Nadie sabe cómo se siente. Pero dije 'contigo voy a estar'".

Jhon Alex Sánchez, locutor de la emisora y amigo de Francisco Paco Ramírez, reveló en una transmisión en vivo que su compañero "no podía dormir del ardor que tenía. Parecía una simple afección en su garganta o laringe, era lo que nos decía".

"Él abría la garganta y nos mostraba: se le alcanzaban a ver unas llagas blancas. No podía comer. Ahí empezó su tema más grave, la descompensación por la comida. No pasaba bocado. Veíamos cómo sufría para tragar", detalló Sánchez, según el relato que compartió el diario El Tiempo.

Al acudir a una clínica de Cali, "un doctor, al ver que no estamos hablando de una simple afección, decide hacerle una radiografía. Encuentran que lastimosamente una bacteria le llegó a un pulmón. Ahí deciden intubarlo", agregó en su relato.

El mismo día de su muerte, la emisora estaba invitando a sus oyentes a una noche de oración por Francisco Paco Ramírez, que se convirtió en una despedida para el locutor. “Si el que hubiera partido fuera alguien del equipo, PACO le hubiera hecho la despedida más linda y el homenaje más grande que estuviera en sus manos”, afirmó su amigo.

“Un día vendrá la muerte”, expresó Francisco Paco Ramírez semanas antes

En octubre pasado, La Tía Inés, que ya enfrentaba graves problemas de salud, publicó un video en el que decía: "Un día vendrá la muerte, no sé de dónde ni cuándo, pero tengo la certeza de que llegará. Tal vez sea en una noche tranquila, mientras sueño. Estaré dormido y ella con suavidad dirá: 'No quiero que despierte'. Entrará como una madre cuidadosa, sin ruido, y cerrará mis ojos con manos invisibles. Cruzará mis manos sobre mi pecho en un gesto final de paz. Afuera, la vida seguirá su curso y vendrán a llamarme: ‘Levántate, es hora de que comience tu labor’, pero yo no responderé, ya habré aceptado el abrazo de la muerte, ese descanso eterno que finalmente me liberó del peso de la vida. Mientras me llamen, yo ya estaré en un lugar donde el tiempo y las obligaciones no existen, donde el silencio es el mayor alivio".

"Yo ya estaré en un lugar donde el tiempo y las obligaciones no existen, donde el silencio es el mayor alivio", dijo Francisco Paco Rodríguez en un mensaje que publicó semanas antes de fallecer - Tomado de la cuenta de Instagram de Boom 99.1 FM

La carrera periodística de Francisco Paco Ramírez

Nacido en 1971, el periodista era conocido por su personaje de La Tía Inés, una ocurrente señora que cautivaba la atención de los radioescuchas con sus historias y disparates.

Uno de sus últimos trabajos fue en Tropicana, de la que fue retirado en febrero de 2024 por unas declaraciones que hizo contra el presidente Gustavo Petro, cuando una de sus compañeras informaba sobre la condonación de cerca de 5.000 créditos por parte del Icetex.

"Me interesa poco Petro. Si él decide condonar algunas cosas, está bien, pero también creo que está perjudicando al país. Es mi opinión. Debes saber que no simpatizo con tu presidente. Si es tu noticia, está bien, pero yo seguiré bostezando cuando me dé la gana", comentó el locutor en vivo, quien remató su intervención diciendo que el presidente era "un bandido y un narcotraficante".

Su última casa periodística fue Boom 99.1 FM, donde le dieron el adiós “a un gran amigo, compañero y ser humano, La Tía Inés. Lo despedimos al aire como se debe despedir a los Grandes. Gracias por todo Tia Ines 💔”.