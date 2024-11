Murió Francisco Ramírez, el locutor detrás del personaje de la querida 'Tía Inés'

Durante la tarde del 18 de noviembre de 2024 se confirmó que el locutor colombiano Francisco Ramírez, conocido por ser el creador del personaje de la 'Tía Inés', falleció. "Fue un ser extraordinario", destacaron sus colegas.

¿Qué le pasó a Francisco Ramírez, la 'Tía Inés'?

Este lunes, emisoras y entidades de Cali hicieron público que, después de padecer algunos quebrantos de salud, el locutor Francisco 'Paco' Ramírez había muerto. Nacido en 1971, el periodista era conocido por su personaje de la 'Tía Inés', una ocurrente señora que cautivaba la atención de los radioescuchas con sus historias y disparates.

"Hoy nos despedimos con el corazón destrozado de Francisco Javier Ramírez, nuestro amado 'La Tía Inés'. Su risa contagiosa, su alegría desbordante y su inmenso amor por los demás dejan una huella que jamás se borrará", escribió la cadena radial Olímpica Cali en sus redes sociales.

Además de haber trabajado en dicho medio, 'Paco' Ramírez también se había desempeñado como locutor en Caracol Radio y, reciamente, en Boom FM.

En febrero de 2024, Francisco Ramírez fue retirado de la cadena radial Tropicana por una polémica donde arremetía en contra del presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuando una de sus compañeras informaba sobre la condonación de cerca de 5.000 créditos por parte del Icetex.

"Me interesa poco Petro. Si él decide condonar algunas cosas, está bien, pero también creo que está perjudicando al país. Es mi opinión. Debes saber que no simpatizo con tu presidente. Si es tu noticia, está bien, pero yo seguiré bostezando cuando me dé la gana", comentó el locutor en vivo, quien remató su intervención diciendo que el presidente era "un bandido y un narcotraficante".

Ante las declaraciones, Tropicana emitió un pronunciamiento en el cual expresaba el rechazo ante los comentarios de 'Paco' Ramírez. Asimismo, confirmaron que lo habían retirado de la empresa.

Desde Boom, nueva casa radial del periodista, habían compartido invitaciones a unirse a cadenas de oración por la salud de Francisco Ramírez. Incluso desde la cuenta oficial del personaje de la 'Tía Inés' en Instagram, en la cual el humorista tenía una comunidad de más de 80 mil seguidores, se había extendido un llamado de ayuda.

"Desde el equipo de @soylatiaines: si eres o conoces a alguien de la EPS SURA afiliaciones, es momento de ayudarnos, por favor", se lee en una historia de Instagram, en la cual se veía una foto de Paco Ramírez caracterizado como la 'Tía Inés' y donde se etiquetaba a la Clínica Imbanaco.

De acuerdo con el diario El País de Cali, el comunicador estuvo internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de este centro asistencial durante algunos días, y aunque de manera preliminar se habla de que falleció por una grave afección respiratoria, se está a la espera de que la institución médica confirme esta versión.

Desde la cuenta oficial de la 'Tía Inés' se había pedido al personal de afiliaciones de SURA brindarles ayuda. Redes sociales

