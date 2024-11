Georgina Cooper: ¿qué se sabe de la muerte de la supermodelo británica?

El pasado 21 de octubre, la supermodelo británica Georgina Cooper murió de manera trágica a sus 46 años en una isla de Grecia. La mujer falleció pocos meses después de haber contraído matrimonio con Nigel Smith, con quien se casó en junio de 2024.

De acuerdo con el diario Daily Mail, Cooper enfermó en la isla de Kos. Su agente, Dean Goodman, mencionó que “Georgina no había estado bien durante el COVID y había desarrollado algunos problemas de salud, entrando y saliendo del hospital constantemente".

Doogman agregó que "ella tenía planes de futuro, se acababa de casar y estaba deseando empezar su nueva vida. Todos estamos devastados, era una superestrella genuina".

¿Dónde murió Georgina Cooper?

Según información preliminar, la supermodelo comenzó a tener problemas de salud en la isla y fue llevada a un centro hospitalario. En el lugar en el que fue recluida su estado empeoró y la situación obligó a que tuviese que ser llevada en una ambulancia aérea hasta otro hospital de la isla de Creta, donde permaneció cinco días en cuidados intensivos y finalmente falleció.

El cadáver de Georgina Cooper fue repatriado a Inglaterra el 28 de octubre.

Georgina Cooper duró cinco días en cuidados intensivos - Getty Images

¿Quién fue Georgina Cooper?

Georgina Cooper fue una destacada supermodelo británica, nacida en South London en 1978. Su carrera despegó a los 13 años cuando fue descubierta y rápidamente se convirtió en una figura prominente en la industria de la moda durante la década de 1990. Se destacó por su estilo único y su característica separación entre los dientes, lo que la hizo inconfundible en las pasarelas.

Según la revista mexicana Caras, Cooper alcanzó la fama internacional al participar en el concurso Elite Look of The Year en 1992, donde obtuvo el tercer lugar. Este logro le abrió las puertas para trabajar con algunas de las marcas más prestigiosas del mundo, como Chanel, Vivienne Westwood, Alexander McQueen, Burberry y Stella McCartney. Su presencia en la portada de Vogue Italia consolidó su estatus como una de las modelos más prometedoras de su generación.

Además de su éxito profesional, Georgina Cooper fue una figura clave en el movimiento cultural conocido como Cool Britannia, que celebraba la cultura británica bajo el gobierno de Tony Blair. Su amistad con otras supermodelos icónicas como Kate Moss la situó en el centro de este fenómeno cultural.

A pesar de su éxito en la moda, Cooper decidió alejarse de las pasarelas para dedicarse a su hijo, Sonny, tras su nacimiento. Esto reflejó su prioridad por la familia sobre su carrera profesional. En junio de 2024 se casó con Nigel Smith, un empresario británico con quien planeaba comenzar una nueva etapa de su vida.

El legado de Georgina Cooper en la industria de la moda es significativo. No solo fue una supermodelo destacada, también una madre dedicada y una amiga leal. Su influencia perdura en la memoria de quienes la conocieron y admiraron su trabajo. Las redes sociales se llenaron de homenajes y mensajes de condolencias tras su fallecimiento, destacando su calidez, generosidad y autenticidad.

