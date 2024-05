De ser discriminada en Villavicencio a triunfar en Estados Unidos con sus arepas

En el Día de la Madre, Noticias Caracol exaltó la labor de Lina María Quintero, una llanera de 27 años que se fue de Colombia luego de haber sido víctima de un indignante caso de discriminación.

Tras haberle hecho frente a las adversidades emprendió en Estados Unidos y se convirtió en ejemplo para muchas mujeres.

Así empezó su historia

En el 2022, la difícil situación económica de su familia llevó a Lina María Quintero y a su mamá a emprender un puesto de arepas en el barrio Villamaría en Villavicencio, Meta.

Cuando apenas empezaba fue víctima de dos sucesos que provocaron la indignación y el rechazo de todo el país.

El primero fue cuando una vecina que no la quería en el sector le arrojó excremento a su puesto de trabajo. Un mes después fue secuestrada y abusada.

"Me decían que me tenía que ir de allí y me torturaron de una forma increíble. Yo hoy digo que si estoy aquí es porque Dios me lo permitió. Fue duro para mí porque me tuvieron por más de dos horas en un carro", aseguró la joven.

Decepcionada porque la justicia no encontró a los responsables de su caso y tras recibir más amenazas emigró a Estados Unidos con su hijo y empezó una nueva vida.

“Yo me sentí desprotegida, sentía miedo, tenía cosas que me marcaron, los lugares, no podía moverme. Tenía que vivir recordando siempre lo mismo y tomé la decisión de venirme. Me vine a San José y la vida me cambia. Dios tenía algo preparado para mí acá”, dijo.

Hace 4 meses montó Arepas Lina María, su nuevo emprendimiento. Hoy tiene dos locales: uno en Villavicencio, administrado por su mamá, y otro en San José, California, donde ya vive hace un año.

“Conocí una sala donde hacían pruebas de COVID de solo latinos y allá yo me hice clientes. Llevaba empanadas, arepas y así empecé hasta que se me dio la oportunidad de tener el negocio”, manifestó.

Sus negocios cuentan con empleados y su proyección es seguir creciendo: “Me veo con más personal, más colaboradores, porque a mí me gusta mucho servir, ayudar a la comunidad. Le pido a Dios que me dé la mano para ayudar”.

