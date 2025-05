Desaparece adolescente de 14 años en Antioquia: la menor requiere de medicamentos psiquiátricos

Una familia del municipio de Marinilla, en Antioquia, vive momentos de angustia tras la desaparición de María Isabel Gutiérrez Restrepo, una adolescente de 14 años cuyo paradero es desconocido desde el pasado 6 de mayo.

La menor fue vista por última vez en el sector San Juan de Dios, según información difundida por la Alcaldía de Marinilla. Al momento de su desaparición vestía una falda negra y un buzo negro; su estatura es de aproximadamente 1.60 metros. Tiene tez trigueña y ojos de color café oscuro, casi negros.

Lo que más alerta a sus familiares es que María Isabel es paciente psiquiátrica y necesita el consumo de medicamentos como fluoxetina y olanzapina. Su madre, Alejandra, confirmó que la joven ya ha estado bajo tratamiento en instituciones especializadas, en La Ceja.

Getty Images

La desaparición ocurrió el martes en horas de la tarde, según el relato de su madre, la joven salió de la casa para dirigirse al trabajo de su progenitora. “Hizo tareas, se vistió y le dijo a mi papá que iba a donde yo estaba, y de ahí no sabemos nada de ella. Yo personalmente no la he visto desde entonces”, comentó Alejandra en diálogo con este medio.

Publicidad

Posteriormente, hacia las 6 de la tarde, algunos vecinos afirmaron haberla visto en compañía de un joven que, de acuerdo con las declaraciones de Alejandra tiene 24 años y cuya identidad aún no ha sido confirmada. Según su madre, María Isabel apenas habría conocido al muchacho hace apenas unos días.

“Supuestamente es el novio y apenas lo conoció el domingo”, señaló Alejandra. La familia no solo desconoce el paradero de la menor, sino también el del joven, del cual tampoco hay información por parte de sus familiares. Se presume que él reside en un barrio distinto al de María Isabel. "No saben nada de él ni de ella", admitió.

Publicidad

La madre de la adolescente también manifestó su preocupación por las amistades que la joven frecuentaba por un presunto vínculo con el consumo de drogas. “ Se le han hecho los exámenes y todo, y ella no consume, pero sí se junta con personas que consumen”, explicó.

Cortesía

Un dato importante es que la menor no empacó ropa ni se llevó pertenencias personales, por lo que no se sabe si la niña había planeado un escape de su hogar.

Las autoridades locales, hicieron uso de las redes sociales para difundir la denuncia de desaparición, mientras que continua la búsqueda, sin embargo, hasta el momento no se tienen pistas claras sobre su ubicación.

Los familiares hacen un llamado urgente a la comunidad para compartir cualquier información que pueda ayudar a encontrar a María Isabel. Si usted tiene información sobre su paradero, puede comunicarse al 313 644 9375 o dirigirse a la Estación de Policía de Marinilla. La colaboración de la ciudadanía es fundamental para poder dar con su paradero.



Desapariciones de menores en Colombia

Según cifras de Medicina Legal, entre 2023 y febrero de 2025 divulgadas en un informe del Concejo de Bogotá, se han reportado 528 casos de niños yniñas desaparecidos solo en la capital del país. Aunque las estadísticas indican un leve descenso entre 2023 y 2024, el panorama sigue siendo preocupante: 236 casos fueron registrados en 2024, y en solo los dos primeros meses de 2025 ya se habían documentado 13 desapariciones.

Publicidad

Durante un foro, liderado por la concejal María Clara Name, se resaltó que la mayoría de los casos involucran a niños y niñas entre los 10 y 14 años, seguidos por los rangos de 0 a 4 años y 5 a 9 años. Además, la incidencia es notoriamente más alta en niñas, con 336 reportes, frente a 192 casos de niños.

A nivel nacional, el panorama es igual de inquietante. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) reveló que hasta el 29 de enero de este año había recibido 3.201 reportes de menores desaparecidos en hechos asociados al conflicto armado.

Publicidad

De esa cifra, 88 son niñas, 182 niños y 2.914 son adolescentes, En cuanto a las regiones más afectadas, los departamentos de Meta, Antioquia y Caquetá encabezan la lista con 576, 522 y 197 casos.

NOTICIAS CARACOL