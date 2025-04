Nuevo caso de joven desaparecido en Cartagena: salió a comer y no regresó

Dilan Samuel Ruiz Fajardo, un joven de 15 años residente en Mosquera, Cundinamarca, desapareció mientras se encontraba de viaje en Cartagena, misma ciudad en donde desapareció la estudiante de medicina de 23 años Tatiana Hernández. La madre de Ruiz costeó los gastos para el viaje familiar. La mujer explicó que el viernes 18 de abril estuvieron en Barú, que cuando regresaron al apartamento en donde se estaban quedando el joven salió a buscar algo de comer y no regresó.

"Él estaba en la casa, me estaba diciendo que tenía mucha hambre, pero ya todos estaban dormidos. Yo asumo que él salió a comprar algo. Él juega fútbol, es deportista y come mucho. Yo sé que en las noches se levanta a buscar algo de comer (...) Salió en sudadera, chanclas, sin camiseta y con una maleta pequeña", contó la madre del joven, Eliana Fajardo, en entrevista para el Ojo de la noche de Noticias Caracol.

"Llamé nuevamente a la Policía de Cartagena para ver qué ha pasado, me dijeron que estaban revisando por dentro de la ciudad, pero que fuera de Cartagena a ellos ya no les competía nada. Que yo tenía que dirigirme de pueblo en pueblo a buscar a ver", dijo Fajardo, argumentando que la ayuda dada por las autoridades ha sido muy poca. La mujer madre de otros dos hijos, al igual que los demás familiares no podían quedarse más tiempo en "La Heroica" por razones económicas y debieron regresar a su casa en Mosquera.

En varios videos de cámaras de seguridad se ve cómo el joven de 15 años sale del lugar en donde se estaba hospedando. Ruiz Fajardo se ve vistiendo una sudadera de color negro con franjas blancas a los lados, sin camisa, en chanclas y con un bolso de color marrón.

La cámara que lo muestra saliendo no logró captar la dirección a dónde se dirigió. La Policía de Cartagena y el CTI de la Fiscalía estuvo en el lugar haciendo las diligencias correspondientes para dar curso a la investigación de la cual ya tenía varias pistas. “Tal parece que llegó hasta San Jacinto (Bolívar) y cambió con un hombre su celular por una bicicleta. Ese hombre estuvo en contacto con la autoridad y contó que el menor le dijo que se iría hasta Montería en bicicleta”, dijo un funcionario del CTI, según recoge el medio cartagenero El Universal.

El caso de Tatiana Hernández

Un video tomado por un turista, donde se la veía sentada sobre unas rocas cerca del mar en la Avenida Santander es la única información visual sobre el último paradero de Tatiana Hernández, estudiante de medicina de 23 años, quien desapareció en Cartagena el 13 de abril de 2025 después de salir del Hospital Naval, donde realizaba sus prácticas profesionales.

Desde entonces, su familia y las autoridades han estado en una intensa búsqueda. Su padre, Carlos Hernández, ha expresado su preocupación por la falta de registros de cámaras de seguridad en la zona, lo que ha dificultado el rastreo de su recorrido.

Otra pista que siguen las autoridades es el testimonio de un testigo clave, quien afirmó haber visto a Tatiana conversando con un hombre desconocido durante aproximadamente 45 minutos. Según su relato, la joven parecía triste, aunque en algunos momentos sonrió durante la conversación. Otro hombre, que no participó en el diálogo, según el testigo, observaba la escena desde cierta distancia, lo que generó sospechas sobre su posible implicación.

“El compromiso de esta administración es dar con el paradero de Tatiana. Es por eso que, por instrucciones del alcalde mayor de Cartagena, la recompensa de incrementa a 200 millones de pesos para quien brinde una información verás y real para encontrar a Tatiana”, indicó Bruno Hernández Ramos, secretario de Seguridad de Cartagena.

NOTICIAS CARACOL/MATEO MEDINA ESCOBAR