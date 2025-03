Extraña desaparición de Ángela Hurtado en Bogotá: la menor se perdió tras asistir a una entrevista

Las autoridades de Bogotá están tras la búsqueda de una joven de 17 años identificada como Ángela Hurtado, quien desapareció luego de una entrevista de trabajo el pasado 15 de marzo. Su mamá, Geraldine Ramírez, indicó cuáles son las pistas que sigue ella y los investigadores para dar con el paradero de su hija.

Un día antes de su desaparición, Ángela le contó a su mamá que al día siguiente tenía una entrevista de trabajo en el sector de Plaza de las Américas. Ese día, Ángela salió de casa vistiendo una chaqueta gris, una sudadera negra y llevaba consigo una maleta negra. Si usted tiene información sobre esta persona desaparecida, puede comunicarse al 123 o al número de Geraldine Ramírez: 313 4395789.

"Ella estaba muy contenta porque iba a conseguir trabajo. Sé que algo no está bien, ella nunca había dejado de responder su celular, salió de la casa contenta. No hubo ninguna acción que yo viera diferente en ella, todo ese día transcurrió con normalidad, no entiendo qué le pudo haber pasado", contó Geraldine a la periodista Vanessa Pérez, del diario El Tiempo.

Luego de asistir a la entrevista de empleo, a la cual Ángela fue con su prima, ambas se dirigieron hasta el portal 20 de Julio, en donde se despidieron y cada una tomó un camino diferente.

Ángela Hurtado - El Tiempo

Ángela iba a encontrarse con su papá

El día que desapareció, Ángela, quien vive en Usme con su madre, le dijo a ella que iría rumbo a la casa de su papá, que vive en el centro de Bogotá, luego de la entrevista de trabajo. Sin embargo, cuando Geraldine se comunicó con el padre, él le dijo que la menor de edad no se encontraba con él: "Lo llamé, le pregunté que si la niña ya había llegado y muy extrañado me contestó que ella nunca había ido a visitarlo".

Desde entonces, Geraldine comenzó a llamar a su hija, desesperada, y a enviarle mensajes sin ninguna respuesta por parte de ella.

Lo último que Geraldine supo sobre su hija fue por parte de una amiga, quien dijo que en la noche del 15 de marzo se quedaron juntas en el barrio El Quindío y que, al parecer, la menor de edad se fue de fiesta a San Mateo, municipio de Soacha.

Ángela Hurtado - El Tiempo

Cámaras de seguridad muestran a Ángela Hurtado acompañada

La versión que le dio la amiga de Ángela no ha sido convincente para Geraldine, pues ella encontró incongruencias en el relato, pues, según la amiga de la menor, ella se quedó sola en una parada de alimentador en Soacha. No obstante, cámaras de seguridad de la zona en donde queda dicha parada demostraron que Ángela estaba acompañada: "Yo fui a revisar los videos y no, no es verdad, mi hija no estaba sola. En las imágenes se ve a dos jóvenes y un hombre mayor que la acompañan e interactúan con ella".

Geraldine indicó que su hija, junto a las tres personas que la acompañaban, subió a un bus del SITP. Según Geraldine, esto contradice la versión de la amiga de su hija: "Ella lo sigue negando, dice que la dejó sola, pero las pruebas dicen otra cosa. No sé quiénes pueden ser estas personas que están con mi hija, se ve que las conoce, hablan con ella y la última imagen que se ve es cuando aborda el SITP rumbo a Soacha".

En esta cámara de seguridad se ve a la menor acompañada por tres personas - El Tiempo

Además, Geraldine consiguió otra pista clave en este caso y es una conversación que su hija tuvo con otro joven, quien sería novio de la menor y que, al parecer, se iba a encontrar con ella en Soacha. "Él me envió pantallazos de que ellos hablaron ese 15 de marzo y ella le decía que iba a Soacha, sé que llegó a San Mateo, pero cuando él supuestamente va a recogerla, ella ya no estaba", mencionó la mujer a El Tiempo.

Todas estas pruebas, Geraldine las está entregando a la Fiscalía General de la Nación y espera que el ente investigador, cuanto antes, encuentre el paradero de su hija. "Yo solo quiero saber dónde está mi hija, qué está haciendo, si está bien, se convierten en el día a día las desapariciones de jóvenes mujeres, pero esto no debería ser así, hay que tomar estos casos con seriedad", puntualizó.

