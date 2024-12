Dilian Francisca Toro critica a gente de Nacional por llamar "Valle del caca" a su departamento

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, habló con Noticias Caracol e hizo un balance sobre su primer año de gobierno. En este espacio, la dirigente del departamento habló sobre los principales logros del territorio y aquellos problemas que se deben resolver para reducir la violencia y la intolerancia en esta parte de Colombia.

Y es que, hace solo dos días, en Cali, la capital del Valle del Cauca, se presentaron hechos de vandalismo y violencia que derivaron del resultado de la final por la Copa de fútbol colombiana entre América y Atlético Nacional, en la que el cuadro antioqueño consiguió un nuevo título.

Lo anterior provocó un descontento de la hinchada local que obligó a los jugadores de Nacional a retirarse del estadio y celebrar el título a puerta cerrada, pues algunos asistentes del partido intentaron bajar de la tribuna y hasta atacaron a varios policías con pólvora.

Frente a esto, la gobernadora aseguró que rechazaba esta violencia que manchó el encuentro y exigió la judicialización de los responsables de estos hechos, sosteniendo que un verdadero hincha es aquel que no comete desmanes ni actos vandálicos.

Los hechos que se presentaron en el estadio Pascual Guerrero no son nuevos, ya que hace algunos meses el Deportivo Cali , otro equipo de la capital del Valle, vivió eventos similares en Palmira, lugar donde se ubica su sede deportiva y el estadio del equipo.

"Siempre he rechazado la violencia del fútbol, venga de donde venga", dijo la gobernadora haciendo referencia a los hechos de intolerancia en partidos de fútbol que se han presentado en el Valle del Cauca durante los últimos meses.

Para Toro, lo que se debe hacer con estas personas es identificarlas y judicializarlas, pues no representan a la hinchada ni a la cultura del Valle del Cauca.

"Lo que hay que hacer es identificar quienes son y judicializarlos. (...) No pueden estarse disfrazando de hinchas para cometer desmanes y actos vandálicos", añadió la gobernadora.



Dilian Francisca Toro expuso comentarios irrespetuosos contra el departamento, tras final de Copa

Si bien Toro reconoce que se deben adelantar acciones desde el departamento para contrarrestar la ola de intolerancia y violencia que se vive alrededor del fútbol en el Valle del Cauca, también dio a conocer que otros jugadores e hinchas estarían haciendo comentarios "muy irrespetuosos" contra el departamento.

Y es que, según ella, el Valle del Cauca es un territorio muy acogedor y cordial con el turista, por lo que las críticas e insultos contra el departamento desconocen la riqueza cultural que ofrece el territorio en todo su conjunto.

"Tampoco se justifica que el otro equipo nos haga comentarios muy irrespetuosos con el Valle del Cauca y eso no lo podemos tolerar. (...) Un comentario 'que nos vamos del Valle del caca, no se qué'. Me parece que eso es un comentario muy irrespetuoso para el Valle del Cauca cuando los vallecaucanos somos hospitalarios", dijo Toro.

El autor de dichos comentarios fue el futbolista de Atlético Nacional Kevin Parra , quien, en una polémica celebración luego del partido de la final, se grabó diciendo "saliendo del Valle del caca" mientras se transportaba, junto a su equipo, en una tanqueta. El comentario despertó tanta polémica que el deportista tuvo que disculparse a través de un comunicado.