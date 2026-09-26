El emotivo regreso de Chapecoense al lugar de la tragedia a casi 10 años del accidente

A pocos meses de cumplirse diez años de la tragedia aérea que conmocionó al fútbol internacional, la delegación del club brasileño Chapecoense volvió a Colombia para disputar un partido amistoso conmemorativo ante Atlético Nacional. Como parte de esta agenda de homenaje, el equipo viajó hasta el municipio de La Unión, en Antioquia, para rendir un sentido tributo a las 71 personas que perdieron la vida en el accidente del vuelo de LaMia en el 2016.

La comitiva estuvo encabezada por Hélio Neto, exfutbolista y uno de los sobrevivientes de la catástrofe. En el lugar conocido como Cerro Chapecoense o Cerro Gordo, los integrantes de la nueva plantilla compartieron momentos de oración, silencio y reflexión espiritual en memoria de los jugadores, cuerpo técnico y acompañantes fallecidos.

"Un encuentro con la memoria": el mensaje en redes sociales

En sus redes sociales, el equipo brasileño dejó ver lo mucho que significó este regreso. A través de su cuenta de Instagram, el club compartió un sentido mensaje sobre el valor de volver al sitio del accidente y agradeció las muestras de afecto de los colombianos.



“La jornada del viernes, marcada por homenajes especiales e innumerables muestras de cariño, respeto y gratitud, se llenó de aún más emoción cuando la delegación del equipo visitó el Cerro Chapecoense”, expresó la institución en su publicación.

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Para el equipo, esta visita significó un profundo homenaje: “En ese sitio que alberga tantos recuerdos, se rindieron nuevos tributos al Chapecoense en momentos de silencio, reflexión y profunda emoción. La visita al lugar fue un encuentro con la memoria, con aquellos que jamás serán olvidados y con una historia que, aun trascendiendo fronteras, sigue uniendo a Chapecó y Medellín”, concluyó la publicación.

La hermandad eterna entre Nacional y Chapecoense

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Esta visita formó parte de un itinerario conmemorativo organizado en torno al partido amistoso en el estadio Atanasio Girardot. Tras llegar a la capital antioqueña a través del aeropuerto internacional José María Córdova, la delegación fue recibida por funcionarios y administradores de la terminal aérea.

Asimismo, Chapecoense participó en actividades institucionales junto a Atlético Nacional, entre ellas un evento de leyendas organizado para estrechar los lazos de fraternidad surgidos tras la catástrofe. Este encuentro deportivo, llamado El partido de la amistad eterna, busca honrar el recuerdo de las víctimas a una década de la tragedia.

Un homenaje deportivo en el estadio Atanasio Girardot

Previo a la realización del encuentro en Medellín, los integrantes de la plantilla del equipo visitante invitaron a la afición a unirse a la jornada conmemorativa. El defensor Eduardo Doma extendió un mensaje público a los hinchas antioqueños para que los acompañaran en el escenario deportivo.

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Casi diez años después de aquel 28 de noviembre de 2016, el reencuentro entre Chapecoense y Nacional en Medellín demuestra que el cariño entre ambos equipos se transformó en un lazo de hermandad imborrable.