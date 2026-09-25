Mujer en Tolima cumplió 100 años y así le celebraron el cumpleaños: hasta llegó la Policía

Una torta, familiares, vecinos y un grupo de policías acompañaron a doña Miriam en la celebración de sus 100 años de vida en la vereda Chicualí, jurisdicción del municipio de San Luis, Tolima. La celebración se convirtió en un encuentro entre la comunidad y los uniformados de la Estación de Policía San Luis, quienes llegaron hasta la zona rural para acompañar a la centenaria mujer en una fecha especial junto a sus seres queridos.



El cumpleaños estuvo marcado por un ambiente de alegría y fraternidad. Familiares, habitantes de la vereda y policías compartieron con Miriam y participaron en el tradicional momento de cantar el cumpleaños y partir la torta en honor al siglo de vida que tiene ahora.

Una celebración en la vereda Chicualí

Los uniformados que participaron en la jornada pertenecen al componente de Policía Comunitaria de la Estación de San Luis, en representación del Comando del Departamento de Policía. También estuvieron presentes el comandante y el subcomandante de la estación. Durante el encuentro, los policías conversaron y compartieron con la homenajeada y su familia, en una actividad que buscó acercar a la institución con los habitantes de esta zona rural del Tolima.

Más allá de la celebración, los 100 años de Miriam se convirtieron en una oportunidad para reconocer una vida marcada por experiencias, recuerdos y tradiciones compartidas con su familia y su comunidad. El coronel Ferney Martín Romero, comandante del Departamento de Policía Tolima, destacó el significado de esta clase de acontecimientos: “La celebración de los 100 años de la señora Miriam también permitió resaltar el valor de la vida, la familia, las tradiciones y el respeto por nuestros adultos mayores, quienes representan memoria, experiencia y legado para las nuevas generaciones”.



Llegar a los 100 años convirtió el cumpleaños de Miriam en una fecha especial no solo para su familia, sino también para los habitantes de Chicualí que se sumaron al homenaje.

La celebración también sirvió para destacar el papel de la familia y los adultos mayores, así como la importancia de preservar las tradiciones y los recuerdos que pasan de una generación a otra.

En medio de la torta y los abrazos, Miriam celebró así un siglo de vida: acompañada por las personas cercanas y por quienes llegaron hasta su vereda para compartir con ella una fecha que difícilmente pasa desapercibida.

María Paula Rodríguez Rozo

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