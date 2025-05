Él es el pastor José Ramírez, señalado de secuestrar y abusar a su hijastra en Chinchiná, Caldas

El secuestro y abuso a una menor de 13 años y un presunto intento de feminicidio, cargo que no ha sido imputado, tienen hoy al pastor José Ramírez en el ojo del huracán, luego de que las autoridades lo responsabilizaran a él por este terrible hecho ocurrido en el municipio de Chinchiná, departamento de Caldas, el pasado 29 de abril de 2025. Lo que más ha indignado a la comunidad es que este hombre habría cometido estas agresiones en contra de su hijastra.

Al enterarse del impactante suceso y presenciar la huida de la niña de 13 años dentro de una vivienda de la vereda San Andrés, registrada por las cámaras de seguridad, los vecinos del sector reaccionaron con indignación. Enfurecidos, golpearon al religioso y le desgarraron la ropa antes de entregarlo a las autoridades. Debido a la situación, Ramírez tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Y es que un supuesto engaño por parte del pastor para llevar a la menor de edad hasta la vivienda en donde ocurrieron los hechos está siendo investigado por las autoridades, además de un presunto plan macabro del religioso para asesinar a la niña de 13 años y a la mamá para finalmente enterrarlas a las dos en un hueco que él habría cavado.

Fue hospitalizado luego de la golpiza que le propinó la comunidad - Noticias Caracol

¿Quién es el pastor José Ramírez?

José Ramírez es pastor de la Iglesia Ministerio Apostólico Cristiano del Reino, de Santa Rosa de Cabal, Risaralda. Según narraron los habitantes de la vereda San Andrés, la niña sostuvo que su padrastro la tenía sometida, la amarró de pies, manos y cuello, la abusó sexualmente y ella logró escapar para pedir ayuda.

Paulo César Gómez, alcalde de Santa Rosa de Cabal, informó que, junto con la Alcaldía de Chinchiná desplegaron un operativo para detener al religioso: “La menor fue atendida en el hospital San Marcos del municipio vecino, inmediatamente se iniciaron las búsquedas correspondientes entre los ciudadanos, la Policía de Risaralda y la Policía de Caldas; en horas de la noche la comunidad reporta la presencia del sujeto en la vereda La Gorgonia, hace presencia el cuadrante Guacas, capturan al sujeto que ya había sido golpeado por la comunidad evitando un linchamiento”.

Y es que las cámaras de la vivienda captaron el momento cuando la niña, visiblemente asustada, salió corriendo mientras el presunto agresor la perseguía. La hijastra del pastor logró encontrar refugio en la casa de un vecino. Incluso, imágenes publicadas en redes sociales muestran a Ramírez con la ropa desgarrada y cubierto de sangre, rodeado de vecinos que lo increpaban e insultaban, acusándolo de haber abusado de su hijastra e intentado quitarle la vida.

Según la Fiscalía, Ramírez intentó escapar en un vehículo, pero poco después sufrió un contratiempo y terminó en una cuneta. Al descender, se internó en una zona boscosa, donde fue localizado por la comunidad y finalmente entregado a la Policía Nacional.

José Ramírez, pastor que habría abusado e intentado asesinar a su hijastra - Fiscalía / Noticias Caracol

Las investigaciones del caso revelaron que el pastor habría engañado a su hijastra para trasladarla a un inmueble, donde, según las acusaciones, la retuvo, ató y amordazó antes de cometer el abuso.

Así habría engañado a la niña para abusarla

El día de lo sucedido, la hijastra del religioso había faltado a colegio porque él le habría dicho que iba a comprar la casa donde ocurrieron los hechos para regalársela a su mamá por el cumpleaños de ella y requería que la niña lo acompañara para darle un visto bueno.

Al parecer, Ramírez subió a la niña en una camioneta y en un paraje la habría atado de las manos, los pies y el cuello para cometer el abuso. Segú las investigaciones, Ramírez llevó a la niña hasta la vereda San Andrés, en Chinchiná, donde supuestamente la violó y, en un descuido suyo, la niña logró desamarrarse, escapar por una ventana y salir corriendo para luego ser ayudada por los vecinos de la zona.

La Fiscalía General de la Nación presentó a José Ramírez ante un juez de control de garantías. Durante la audiencia, el acusado rechazó las acusaciones en su contra por secuestro agravado y acceso carnal abusivo. No obstante, el cargo de feminicidio en grado de tentativa no fue imputado. El juez dictaminó una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se determina su culpabilidad. Según el abogado defensor de la menor, la imputación por intento de feminicidio no procedió debido a la ausencia de un registro médico que confirmara que la víctima estuvo en riesgo de muerte, lo que impedía formalizar dicho cargo.

Pastor José Ramírez, señalado de abuso y secuestro de su hijastra - Noticias Caracol

"Me pedía ayuda con la mirada": testigo

Un hombre que presenció cómo la niña estaba escapando de su padrastro indicó en medios locales que, “mientras violaba a la niña, escuchaba música cristiana. Yo escuché los gritos de una mujer, me asomé y pensé que era una pelea de pareja. Entonces, me paré a ver qué pasaba”.

También dijo que la menor estaba amarrada de pies y manos: “ Ya estaba perdiendo el sentido. Ella me pedía auxilio con los ojos. Intenté meterle el dedo en el cuello, pero estaba demasiado presionada. Cuando se lo logré aflojar (la cinta en el cuello), ella habló, le pregunté qué pasó y me dijo que ‘me violó, me violó y me iba a matar’”.

La niña les contó a los vecinos, según el relato del testigo que Ramírez “fue que la violó, la dejó amarrada, la dejó con llave y a unos metros de la casa estaba haciendo el hueco para enterrarla”. También sostuvo que la niña “estaba totalmente desnuda. Se alcanzó a tapar con una sábana, pero se le cayó y quedó desnuda”.

Finalmente, el testigo indicó que un vecino le contó que “él sintió cuando él llegó (el pastor) a las 6:00 de la mañana, pero puso música cristiana a todo volumen. O sea, mientras él estaba violando a la niña, escuchaba música cristiana”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

