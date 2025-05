Congregación de pastor señalado de abusar de su hijastra estaría pidiendo su libertad: "Fue poseído"

Los seguidores y familiares del pastor José Ramírez , señalado de abusar e intentar quitarle la vida a su hijastra, una niña de tan solo 13 años, estarían pidiendo la libertad de su líder religioso. Este hecho ha causado indignación entre la comunidad del municipio de Chinchiná, Caldas, luego de conocer que el presunto agresor, al parecer, mantuvo amarrada a la menor de edad y abusaba de ella mientras escuchaba música cristiana a todo volumen.

Tras conocer el terrible hecho y el escape de la niña de 13 años, que quedó grabado por las cámaras de seguridad, los vecinos de la zona donde ocurrieron los hechos, indignados, golpearon al religioso y le rasgaron la ropa que tenía puesta antes de entregarlo a las autoridades. Ramírez tuvo que ser trasladado a un centro asistencial.

Las cámaras de la vivienda captaron el momento en que la niña, visiblemente aterrada, salió corriendo mientras el presunto agresor la perseguía. La menor logró encontrar refugio en la casa de un vecino. Además, imágenes compartidas en redes sociales muestran al religioso con la ropa desgarrada y cubierto de sangre, rodeado de vecinos que lo increpaban e insultaban, acusándolo de haber abusado de su hijastra e intentado quitarle la vida.

El señalado agresor huyó a bordo de un vehículo, pero poco después sufrió un percance y terminó en una cuneta. Al bajar, se adentró en una zona boscosa, donde fue interceptado por la comunidad y posteriormente entregado a la Policía Nacional.

Captura del pastor José Ramírez - Fiscalía

Publicidad

Pastor que habría abusado de su hijastra también habría querido matar a la mamá de la menor

Los investigadores del caso encontraron que el pastor religioso habría engañado a su hijastra para llevarla a un inmueble, donde presuntamente la encerró, ató y amordazó antes de abusarla.

Además, según el diario La Patria, el religioso también habría tenido la intención de asesinar a la mamá de la menor de edad y había cavado agujeros en la vivienda para enterrarlas. El día de los hechos, la niña había faltado a colegio porque Ramírez le habría dicho que iba a comprar una casa para regalársela a su mamá, quien cumple años en junio, y necesitaba que ella lo acompañara para darle un visto bueno. La vivienda a donde la llevó fue en la que ocurrió la violación.

Publicidad

De acuerdo con el medio, el pastor montó a la niña en una camioneta y en un paraje la habría de las manos, los pies y el cuello para cometer el abuso. El religioso llevó a la niña hasta la vereda San Andrés, en Chinchiná, donde supuestamente la violó y en un descuido de él, la niña logró desamarrarse, huir por una ventana y salir corriendo para luego ser ayudada por los vecinos de la zona.

La Fiscalía General de la Nación presentó al pastor ante un juez de control de garantías. El acusado negó su responsabilidad por los delitos de secuestro agravado y acceso carnal abusivo. Sin embargo, no se le imputó el cargo de feminicidio en grado de tentativa. El juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se decide si este sujeto es culpable o no de lo que se le acusa. El abogado defensor de la menor explicó que la imputación por intento de feminicidio no se realizó debido a la falta de un registro médico que confirmara que la víctima estuvo en peligro de muerte, lo que impedía la formulación de ese cargo.

De acuerdo con el medio citado, familiares y amigos del sujeto capturado por abusar sexualmente de su hijastra e intentarla asesinarla, estarían pidiendo la libertad del pastor y darle prioridad a su inocencia. Algunos de los asistentes a la congregación de José Ramírez habrían dicho que “el pastor fue poseído por el diablo”, que por eso hizo lo que hizo y que él es “víctima de las tinieblas”.

(Lea también: Duro relato de hombre que ayudó a niña que habría sido abusada por su padrastro, un pastor cristiano)

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias