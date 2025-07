Entre el dolor y la angustia | Tres meses sin Tatiana Hernández y la lucha de sus padres no termina

El tiempo no ha hecho más que profundizar el dolor y este 13 de julio se cumplen tres meses desde que Tatiana Hernández, una joven estudiante de medicina de 23 años, desapareció misteriosamente en la ciudad de Cartagena. Desde entonces, su madre, Lucy Díaz, y su papá, Carlos Hernández, no han dejado de buscarla, de alzar la voz y de exigir respuestas a las autoridades. Sin embargo, todo el esfuerzo no ha dado los resultados que ellos esperan: encontrar a su hija.

Tatiana fue vista por última vez el domingo 13 de abril de 2025, sentada sobre unas rocas frente al mar Caribe, en la Avenida Santander. Un video grabado por un ciudadano la muestra sola, aparentemente tranquila. Desde ese momento, no se ha vuelto a saber nada de ella. Ni una llamada, ni una pista clara, ni un rastro concluyente.

Lucy Díaz ha liderado una búsqueda incansable, marcada por la frustración y la esperanza. “Ochenta y cinco días hoy sin información de su paradero. Las autoridades siguen siendo herméticas, no suministran información”, dijo el pasado 8 de julio durante un plantón en el Centro Histórico de Cartagena.

Ese día, Lucy, su esposo Carlos Hernández, familiares y amigos se reunieron frente a la Torre del Reloj para exigir respuestas. No solo por Tatiana, sino también por otras mujeres desaparecidas en circunstancias similares en la ciudad, como Alexandrith Sarmiento y Natalia Buitrago. “Me parece tan negligente, después de 84 días, comenzar a revivir todo”, expresó Lucy, en el diario *El Universal*.

Las autoridades, por su parte, indicó han mantenido la búsqueda activa, aunque sin resultados concluyentes. La Fiscalía ha realizado entrevistas adicionales con familiares, amigos y compañeros de Tatiana Hernández. También se han llevado a cabo operativos de búsqueda subacuática en la zona donde fue vista por última vez, utilizando un robot sumergible de alta tecnología. Sin embargo, no se ha encontrado ningún indicio que confirme la hipótesis de que Tatiana se arrojó al mar.

De hecho, esa teoría ha sido duramente cuestionada por la familia. “No hay pruebas que nos indiquen que se arrojó al mar. Esa hipótesis no ha podido confirmarse”, afirmó el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien también reconoció la posibilidad de que Tatiana haya sido víctima de una organización criminal.

El abogado de la familia ha sido aún más contundente: “Si su cuerpo hubiera estado en el mar, ya habría salido a flote. Tatiana no está muerta. A Tatiana se la llevaron. Y la vamos a encontrar”.

Mientras tanto, la ciudad sigue siendo escenario de marchas, pancartas y llamados desesperados. En redes sociales, Lucy Díaz ha compartido mensajes que reflejan su angustia y su determinación: “Ayúdame a encontrar a mi hija, esta ciudad no es segura para las mujeres".

Tres meses después, el caso de Tatiana Hernández no solo es una herida abierta para su familia, sino también un símbolo de la creciente preocupación por la seguridad de las mujeres en Cartagena. Hoy, mientras el calendario marca 13 de julio, la pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde está Tatiana?

