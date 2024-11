Entrevista de Desciré Díaz en Noticias Caracol se hace viral: “Frentera y sin pelos en la lengua”

La denuncia de una turista respecto a sobrecostos en carreras de taxi a las afueras del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, en la ciudad de Cartagena, se hizo viral y no solo por la gravedad de la situación, sino también por la particularidad de la narración de Desciré Díaz, una cucuteña que llegó a la capital de Bolívar para celebrar con su esposo sus 20 años de matrimonio y su luna de miel.

>>> La entrevista completa a Desciré Díaz puede verla en este artículo

Desciré utilizó sus redes sociales para manifestar el malestar que vivió tras haber intentado tomar un taxi desde el aeropuerto de Cartagena hacia Bocagrande. De acuerdo a un tiquete que obtuvo en el lugar, se le informó que la carrera salía a $27.500, pero denunció que le iban a cobrar hasta $100.000 debido a que muchos conductores decían que no irían a esa zona por menos de ese valor porque estaba lloviendo fuertemente y sus carros podrían sufrir daños.

La particularidad del relato de Desciré Díaz

En entrevista con Noticias Caracol en vivo , esta turista manifestó su molestia, pero de una manera particular. Utilizó palabras como “arrecho”, “toche” y “mano”, expresiones muy populares en Cúcuta, Norte de Santander. Muchos recordaron que las mujeres de esta zona del país, en su mayoría, tienen un corazón tan grande como su carácter.

Publicidad

Ejemplo de ello fue cuando decidió grabar su video a las afueras del aeropuerto. Ella contó este martes en Noticias Caracol: “"Yo soy cucuteña y él es rolo. Él es una persona que a él le pueden estar metiendo lo que sea, que él de la pena paga. Yo le dije: 'no, eso será usted. Yo no voy a pagar, de malas'. Y pues cuando le dije de malas se arrechó y me botó las maletas".

La turista le dijo al alcalde de Cartagena: “Seré cucuteña, pero no mentirosa” Redes sociales

Asegura que vio que a unos extranjeros sí los llevaron hasta Bocagrande, porque ellos no refutaron el precio que les estaban cobrando. Al respecto, Desciré dijo: “¡Se arrechan cuando usted les muestra un tiquete, se arrechan, se salen de los chiros porque dicen que por ese valor nunca en la vida lo van a llevar a usted!”.

Publicidad

Además, antes de terminar la entrevista, la turista recalcó que la situación que vivió en Cartagena provocó que su luna de miel fuera interrumpida: “"No pude ni tener una noche de pasión con mi marido porque nos acabaron hasta las ganas con eso". Eso sí, subrayó que el inconveniente con su pareja se solucionó rápidamente, pues “no se va a separar de mí porque no pagué 100.000 pesos”.

En redes sociales amaron las declaraciones de la turista en Cartagena

La entrevista que otorgó Desciré a Noticias Caracol en vivo se hizo viral. Los seguidores de este informativo escribieron en la plataforma de video YouTube: “Me reí toda la entrevista. Qué señora tan graciosa. Muy, muy buena la entrevista y excelente manera de darnos cuenta de la realidad que hay en Colombia”, “Qué bueno escuchar a una mujer tan original y orgullosa de su región, es una berraca y frentera. Así debe ser, denunciar a todos esos estafadores sin miedo. Felicitaciones a la señora, el esposo de esta señora tiene un excelente mujer que lo defiende, debe apoyarla 100%”, “Esta señora merece hacerse famosa”, “¡Yo quiero esta señora como negociadora de paz con las guerrillas!”, “Esta señora es todo un personaje, así es que es frentera y sin pelos en la lengua” y “Me enamoré de está señora. Afortunado el esposo de tenerla. Total respaldo a ella”.

>>> Más sobre este caso: Choque entre turista y alcalde de Cartagena por presuntos sobrecostos en servicio de taxi