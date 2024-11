Choque entre turista y alcalde de Cartagena por presuntos sobrecostos en servicio de taxi

En redes sociales se ha suscitado un fuerte rifirrafe entre el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, y una turista cucuteña que expuso que, por poco, fue víctima de un cobro excesivo de un servicio de taxi, el cual iba a tomar desde el aeropuerto de la capital del departamento de Bolívar hasta Bocagrande.

La mujer comentó que su motivo del viaje a Cartagena era celebrar los 20 años de casada con su esposo, pero que la dicha de la conmemoración se vio afectada apenas se bajaron del avión y salieron del aeropuerto.

La cucuteña expuso: “Imagínense que llegamos muy a las 6:00 a.m., no he podido salir ni del aeropuerto. Ustedes van a ver toda la cantidad de taxistas que están ahí parqueados. Resulta que voy para Bocagrande, tengo la reserva en un hotel. Resulta que aquí, en el aeropuerto, uno saca un tiquete donde dice que la carrera a Bocagrande cuesta 27.500 pesos. No lo digo yo, lo dice acá el tiquete. Salimos que porque está lloviendo y el policía dijo que nos tienen (los taxistas) que llevar con este tiquete, pero no, los taxistas no hacen caso. Vinimos y le dijimos a los taxistas y nos dijeron: ‘la llevamos, pero la carrera vale $100.000”.

Según la denuncia de la mujer, cuando ella les refutó y les comentó que le debían cobrar era $27.500, estos le argumentaron: ”Sí, pero es que el carro se me va a lavar, el carro se me va a inundar, entonces no la llevamos”.

¿Qué respondió el alcalde de Cartagena?

El video de la turista se hizo viral rápidamente y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, acudió a sus redes sociales para manifestar que intentaron contactar a la mujer, pero que ella “jamás apareció. Yo mismo, inclusive. La llamamos, le dejamos mensajes y nada. No tiene reserva en ningún hotel de la ciudad. Los agentes de Policía de Cartagena del aeropuerto desmienten sus declaraciones y califican desproporcionadas”.

Asimismo, recalcó que “ojalá no sea otro de los tantos casos de campañas de desprestigio en contra de la ciudad, que detectamos y desactivamos. La seguimos esperando para conocer su denuncia y así proceder como autoridad”.

En otra publicación en la red social X, el alcalde escribió: “Inmediatamente supimos lo del video, la @secturismoctg @DATT_Cgena y @PoliciaCtagena, se dieron a la tarea de investigar el caso y contactar a la presunta afectada para conocer su versión tal como lo hemos hecho en otras oportunidades con éxito. Identificamos a los afectados, los contactamos, escuchamos, resolvemos, nos disculpamos, resarcimos, ajustamos y avanzamos”.

Pero, otra vez, indicó que supuestamente no pudieron contactarse con la denunciante: “La señora nunca respondió y tenemos la pruebas de todos los medios por los cuales se intentó el contacto, celular, WhatsApp, Instagram, Tiktok. Los agentes de @PoliciaCtagena en turno ese día y hora, ninguno da reporte de alguna denuncia al respecto, y en las cámaras de seguridad solo se le ve a la ciudadana saliendo de vuelos nacionales, reclamando el tiket de su taxi y grabando el video”.

Además, Dumek subrayó que el coordinador de la Asociación de taxistas del Aeropuerto de Cartagena, Amaury Valencia, “negó el presunto ‘abuso’. Testigos indican que quien se salió de la ropa fue ella, insultando a los operadores. Nadie la maltrató ni intentó estafarla”.

La turista le dijo al alcalde de Cartagena: “No soy mentirosa”

En otro video difundido a través de la red social TikTok la turista que afirma haber sido víctima de estafa en Cartagena le respondió al alcalde de la ciudad: “Salió el alcalde diciendo que es mentira lo que yo estoy diciendo, que yo vine a demeritar la ciudad de Cartagena, que eso es mentira, que la Policía tiene que cumplir lo que dice el tiquete”.

La turista le dijo al alcalde de Cartagena: “Seré cucuteña, pero no mentirosa” Redes sociales

Le comentó al alcalde que ella sí está hospedada en Bocagrande y que logró llegar a la zona gracias a que, “tres horas después, un taxista que no hace parte del gremio del aeropuerto me trajo. Ojalá que el alcalde verifique y mire para que no ande diciendo que yo salgo a desinformar, decir mentiras y a demeritar la ciudad de Cartagena”.

Finalizó su video diciendo: “Traten bien al turista, sea colombiano, sea el más zarrapastroso que venga a la ciudad. Mano, tratémoslo bien porque uno no puede tener plata, pero uno puede tener derecho a salir a viajar y a que lo atiendan y lo traten bien, no solamente al extranjero”.

El alcalde volvió a responderle a la turista

Esta vez, Dumek subió el tono: “!Falsa denuncia! Y vamos a llegar hasta el fondo de este caso porque NO vamos a permitir campañas de desprestigio ni episodios de falsa indignación a expensas de #Cartagena, para ganar likes y reproducciones".

En el CAT aeropuerto ni con la @PoliciaCtagena, hay reportes del supuesto episodio. Intentamos a través de @secturismoctg conocer la versión de la ‘afectada’ y no ha sido posible su contacto, jamás respondió”.

En otro video de la cucuteña ella le pidió al alcalde que no la llame mentirosa, pues ella se dedica a vender fajas no a moverse en redes sociales para generar polémica.

