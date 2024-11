Cucuteña insiste en que le cobraron 100 mil por carrera en Cartagena: "Ese toche es mentirosísimo"

Desciré Díaz es la turista cucuteña que se hizo viral en las últimas horas al denunciar un sobrecosto en el servicio de taxi a las afueras del aeropuerto de Cartagena, capital del departamento de Bolívar. En sus videos afirmó que, pese a que en un tiquete decía que desde ese punto hasta Bocagrande le salía a $27.500 la carrera, los conductores le estaban cobrando $100.000.

>>> En contexto: Choque entre turista y alcalde de Cartagena por presuntos sobrecostos en servicio de taxi

Sobre esta polémica, Noticias Caracol en vivo habló tanto con el presidente de la Asociación de Taxistas Aeropuerto de Cartagena, Raúl Velasco, como con la cucuteña.

Velasco manifestó que a ella “nunca se le cobró esa cantidad de plata” y que la versión de Desciré donde afirmaba que le estaban exigiendo 100 mil pesos era, básicamente, una mentira. La turista refutó este martes: “Claro que él lo va a negar porque él no se va a echar encima al alcalde como me lo eché yo. No necesito ir a Cartagena cuando voy a celebrar mi luna de miel a hablar un poco de mentiras porque, si esto no fuera el pan de cada día en Cartagena, yo no hubiera tenido necesidad de hacer este video. Yo hice un video mostrando una inconformidad que me pasó a mí”.

Pide que revisen cámaras del aeropuerto de Cartagena

Desciré indicó que ella debió pasar varias horas en el aeropuerto esperando a que algún conductor la llevara: “Miren en las cámaras cuántas horas yo duré ahí, de arriba pa’ abajo, pregúntele a los taxistas. (Decían) que le cobramos tanto, que allá no estamos yendo, que el carro se nos daña, que le cobramos $100.000. Pero le dije al man: 'por $100.000 sí me lleva, ¿sí o no? (A lo que respondió): ‘claro, porque si el carro se me daña, obviamente tenemos platica con qué arreglarlo, pero es que nadie la va a llevar por $27.500”.

Manifestó que su enojo se originó porque su esposo se enfureció con ella debido a que no quiso pagar lo que le estaban cobrando: "Yo soy cucuteña y él es rolo. Él es una persona que a él le pueden estar metiendo lo que sea, que él de la pena paga. Yo le dije: 'no, eso será usted. Yo no voy a pagar, de malas'. Y pues cuando le dije de malas se arrechó y me botó las maletas".

Además, vio cómo a unos extranjeros, quienes también se dirigían hacia Bocagrande, sí los llevaron sin ningún problema. “¡Se arrechan cuando usted les muestra un tiquete, se arrechan, se salen de los chiros porque dicen que por ese valor nunca en la vida lo van a llevar a usted!”.

Taxistas niegan que le hayan cobrado $100.000 a turista cucuteña en Cartagena

Uno de los voceros de los taxistas que estaban en el aeropuerto subrayó: “Que le cobraron 100.000 pesos a la señora, eso es mentira. En ningún momento ninguno le cobró $100.000, solamente no le querían llevar”.

Sobre la versión de este hombre, Desciré enfatizó: “Ese es el calvo que le estoy diciendo que salió diciendo que él me sacó el tiquete. Ese toche es mentirosísimo. Dios mío, se le va pudrir esa lengua de mentiroso que tiene”.

La cucuteña recalcó que nunca imaginó que terminaría protagonizando un rifirrafe con el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay. “Yo estaba tranquila en mi hotel y me mandan tremendo esquema de seguridad, me mandan al secretario del Interior de allá del gobierno de Dumek, Bruno Hernández, que vaya y hable con la señora, que el comandante de la Policía, que el de turismo, que el subintendente de yo no sé qué, porque yo no entiendo de eso. Imagínese cómo se siente uno, cuando yo voy a celebrar mi luna de miel, yo no voy a generar polémica ni voy de influencer”, recalcó.

La turista le pidió al alcalde de Cartagena que en la ciudad sean más considerados con los visitantes - Redes sociales

Desciré expuso en Noticias Caracol en vivo que el secretario no le creyó la denuncia sobre el sobrecosto, lo cual le molestó. Además, relató que Hernández le reprochó: “Yo de usted soluciono, gestiono, miro a ver cómo hago para irme del aeropuerto, pero no me quedo ahí tres horas para poner tremenda queja. Yo lo invito a que tenga pantalones, al igual que el alcalde, y hablen lo que es”.

Además, cuando Hernández la invitó a que colocara la denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, ella le preguntó por cuál delito debería interponerla, pero Desciré reflexionó que no prosperaría ningún proceso en este caso.

Incluso, expuso que su luna de miel con su esposo se vio interrumpida: "No pude ni tener una noche de pasión con mi marido porque nos acabaron hasta las ganas con eso". Aunque su denuncia le generó inconvenientes, recalcó que la situación con su esposo se solucionó

>>> Lea, además: A turista húngaro le ofrecieron carrera en Cartagena y le terminaron robando un millón de pesos