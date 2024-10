Esposa de Brayan Campo a mamá de Sofía Delgado: "Hubiera preferido que me matara a mí"

En las últimas horas se conoció el relato de Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo, confeso feminicida de Sofía Delgado. La mujer, además de declararse inocente, le envió un mensaje a Lady Zúñiga, mamá de la pequeña asesinada en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

¿Qué le dijo la esposa de Brayan Campo a la mamá de Sofía Delgado?

“Señora Lady, yo quiero pedirle una disculpa en nombre de Brayan porque no me parece justo lo que hizo. Incluso, yo le dije a él que hubiera preferido que me matara a mí y no a una niña porque yo también soy mamá. Lamento mucho la muerte de su hija y lamento que haya sido mi expareja el verdugo de esa niña. Yo solamente le pido disculpas en nombre de él”, manifestó Evelyn Rodas en la página de Facebook Jay Alarcón.

Evelyn Rodas, esposa de Brayan Campo - Facebook: Jay Alarcón

Además, la mujer denunció que después del crimen la han amenazado desde Colombia y otras partes del mundo: “He recibido infinidad de amenazas y no solamente del Valle, sino a nivel nacional. Incluso, desde México comentaron que mi hija debía pagar los platos rotos y que la iban a entregar. Mi mayor miedo es que le vayan a hacer algo a ella por lo que hizo su padre. Me duele porque quién va a querer que les hagan daño a los hijos. Ella no entiende lo que está pasando en estos momentos”.

"Que sea la esposa no me hace culpable"

Evelyn Rodas sostuvo que “yo soy inocente de todo lo que pasó, yo no me enteraba de nada y no entiendo por qué debo pagar las consecuencias de lo que hace una persona. Cada persona debe hacerse responsable de lo que hace. El hecho de que yo sea la esposa de él, no quiere decir que yo tenga que pagar sus platos rotos. La gente comenzó a atacar a mis padres, a mi abuela que ya está muerta y decían que mi abuela era cómplice de todo esto”.



Vea aquí la entrevista a la esposa de Brayan Campo

Esposa de Brayan Campo denuncia amenazas contra su hija

Frente a los señalamientos que la vinculan con el asesinato de Sofía Delgado, la esposa de Brayan Campo dijo que “todos me señalan con puras mentiras. Yo no tengo la culpa de los actos que cometió Brayan y mucho menos mi hija, quien es un ser inocente. Es una niña que no merece esto. Ella no merece esta vida que le tocó y me duele porque ella siempre ha sido apegada a mí y no nos hemos separado. Ahora todo el mundo está atacándola a ella y atacándome. Eso ha sido horrible porque trato de evitar leer ciertas cosas, pero las ganas de saber qué tanto hablan de uno lo hacen investigar, leer y uno se encuentra con unas cosas con las que me pregunto qué le pasa a la gente, por qué atacan a una niña que apenas va a cumplir 4 años”.

Así fue como Brayan Campo confesó feminicidio de Sofía Delgado

Por otra parte, la esposa de Brayan Campo reveló cómo el confeso feminicida de Sofía Delgado le reveló que él había matado a la niña: “Yo pasé toda la noche en la cárcel. Al otro día me recogió el captor y me llevó otra vez a la celda de él. En ese momento yo todavía estaba conmocionada por todo lo que estaba viviendo, porque nunca me imaginé que él fuera capaz de tal cosa, hasta que le pregunté otra vez y no me miró a los ojos. Yo le dije: ‘¿Brayan, vos tenés algo que ver con lo de la niña?'. Simplemente miró al suelo y luego a otro lado. Yo me puse a llorar. Juro que yo quería golpearlo y le dije al investigador que me separara de él porque lo iba a golpear. Me quitaron las esposas y me llevaron a otro lado”.

Brayan Campo, confeso feminicida de Sofía Delgado - Redes sociales

Evelyn Rodas recordó que, después de la dura confesión de su esposo Brayan Campo, “yo sentía rabia, todavía la siento. Él nunca me había dicho una mentira así tan grande, nunca. Cuando yo lo vi en esa actitud, el investigador me preguntó si él me había dicho algo. Yo le dije: ‘Con palabras no, pero con gestos sí'. Yo me contuve de la rabia porque quería golpearlo. En ese momento empezó la audiencia y me dijeron que yo no podía hablarle a él ni agredirlo porque era un delito”.

"El lunes que abrí estaba todo limpio": esposa de Brayan Campo

Finalmente, la esposa del confeso feminicida de Sofía Delgado sostuvo que ella no limpió la sangre de la pequeña luego de ser asesinada al interior de su local comercial. “Yo a la niña no la tenía presente, la llegué a ver dos veces con su mamá, pero en mi vida no la tenía presente y eso que dicen que supuestamente yo ayudé con eso, ni siquiera me encontraba ese día con él ni en la tienda. Los domingos de quincena siempre salgo a mercar y ese domingo justamente estaba mercando. La única vez que fui a la tienda fue a las 10:00 de la mañana para dejar una calculadora y después me fui a mercar. Ese domingo yo no pisé ese local. El lunes que abrí estaba todo normal y limpio. No encontré algo que me dijera que había pasado algo. Incluso, llegaron a preguntarme si yo limpiaba el piso con algún tipo de químico y yo llevaba como quince días limpiándolo con agua solamente”, puntualizó Evelyn Rodas.

Local comercial donde Brayan Campo asesinó a Sofía Delgado - Archivo

