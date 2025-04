Estas fueron las últimas palabras que Sara Millerey escribió en su diario: "He pasado muchos miedos"

El país sigue conmocionado por el crimen de Sara Millerey , una mujer trans de 32 años que fue torturada y asesinada en el municipio de Bello, Antioquia. Su familia la despidió el pasado martes, 8 de febrero, recordándola como una mujer alegre y que "no le hacía mal a nadie".

Sandra, la madre de Sara Milena Borja, habló para Noticias Caracol sobre las últimas palabras que escribió su hija en su diario, en el cual se lee: "Sabes que he pasado muchos miedos y acechos, los cuales no quisiera que se cumplieran. Por favor te pido que no sucedan, yo te agradeceré con mi corazón".

Su madre indicó, además, que tenía miedo de que a Sara le hicieran algo, pues solía recibir insultos por ser una mujer trans . "Muchas veces la agredían, la insultaban, ya no me decía cosas más allá para no preocuparme, pero de igual manera pasó eso tan atroz y tan vil", relató.

Sandra dijo que las autoridades por ahora no le han dicho nada, y que solo espera que se haga justicia. "No sé nada, no sé qué fue lo que pasó porque ella era una persona que no le hacía mal a nadie, no se perdía, vivía con la mamá, se iba por la tarde y llegaba por la noche, de pronto al otro día, pero nunca se perdía", indicó.



La reconstrucción del crimen de Sara Millerey

El crimen ocurrió después de que Sara salió de la casa de su tío, el viernes 8 de abril, sobre las dos de la tarde. La vivienda está ubicada en el barrio Playa Rica, un sector de Bello donde vivían algunos de sus familiares, incluyendo su mamá.

“Una hora antes estuvo en la casa de un tío pidiéndole plata, porque acostumbraba a hacerlo. Le dijo que le diera 10.000 pesos para un jabón y una ropa, pero él solo le dio 5.000 pesos, por lo que se fue molesta”, indicó un familiar para El Colombiano.

Su madre, una hora después, recibió una llamada de las autoridades en la que le alertaban que su hija había sido agredida y lanzada a la quebrada La García. Cuando llegó al lugar, la encontró quejándose del dolor y aferrada a unas ramas. Los agresores le habían rotos sus brazos y piernas para evitar que se defendiera.

Sara Millerey González Borja, mujer trans asesinada. Archivo particular

"Un investigador da cuenta de una aparente golpiza que recibió Sara por todo su cuerpo, que ocasiona varias fracturas y posteriormente es arrojada a la quebrada la García", dijo José Rolando Serrano, secretario de Seguridad de Bello.

Los transeúntes no hacían nada, pues algunos afirman que los responsables de este hecho harían parte de una banda delincuencial. “Había unos manes parados, también con el celular grabando lo que le sucedía, y decían que no la ayudaran. Entonces hubo temor a intervenir por miedo a que los encendieran a bala. Fue necesario que interviniera la Policía”, señaló uno de los allegados de Sara para El Colombiano.

Fue trasladada al Hospital La María, de Medellín, donde murió debido a la gravedad de sus heridas.



Así va la investigación



La Alcaldía de Bello ofreció una recompensa de 50 millones de pesos por información para dar con los agresores. La Gobernación de Antioquia también ofreció $50 millones, con el fin de esclarecer el crimen.

Los investigadores se encuentran recopilando testimonios de lo sucedido, teniendo en cuenta que no hay registro en cámaras de seguridad del momento del ataque. Las primeras hipótesis señalan que los presuntos responsables hacen parte de alguna estructura criminal del municipio.

"Presuntamente, alguna organización delincuencial está relacionada con el asesinato de Sara, pero esto es materia de investigación de la Fiscalía", dijo Serrano para Noticias Caracol En vivo, quien aclaró que "los móviles (del delito) están siendo investigados" y que "una vez se tenga certeza frente a los mismos se informará a la opinión pública de qué se trató este acto de crueldad".

El Observatorio de Derechos Humanos de la organización Caribe Afirmativo ha documentado el asesinato de 24 personas LGBTIQ en Colombia en lo que va de 2025, de los cuales 15 corresponden a personas con experiencia de vida trans. Los registros del Ministerio de la Igualdad, sin embargo, elevan esa cifra a 29 casos solo de mujeres trans.

