Sara Millerey, mujer trans torturada y asesinada en Bello: esta sería la hipótesis del crimen

Se siguen conociendo detalles del asesinato y tortura de Sara Millerey González Borja, la mujer trans de 32 años a quien le fracturaron las piernas y los brazos y la arrojaron a una quebrada en el municipio de Bello, en Antioquia. En entrevista con Noticias Caracol En vivo, José Rolando Serrano, secretario de Seguridad de ese municipio, habló sobre el caso que hoy conmociona al país y dio detalles de las hipótesis preliminares que manejan las autoridades. "La información que nosotros tenemos da cuenta de una aparente golpiza que recibe Sara en todo su cuerpo, que le ocasiona varias fracturas y, posteriormente, es arrojada a la quebrada La García y allí, ante el llamado de la comunidad, acudimos con Policía Nacional y Bomberos para efectuar el rescate y trasladarla al Hospital La María, en Medellín, donde fallece por la gravedad de las lesiones que había sufrido", afirmó Serrano.

En efecto, como ha trascendido, el viernes 4 de abril, cuando ocurrió el crimen, en horas de la tarde, la mamá de Sara Millerey recibió una llamada en la que le alertaron que su hija había sido agredida y arrojada a la quebrada, ubicada en el barrio Playa Rica, un sector de Bello donde hay venta y consumo de estupefacientes. La mujer, angustiada, se dirigió hasta ese punto y la encontró tal y como aparece en el video que se hizo viral en redes sociales esta semana: abandonada en la quebrada, quejándose del dolor y aferrada a unas ramas para que el caudal del afluente no se la llevara.

El secretario Serrano explicó que "los momentos previos al ataque están siendo justamente investigados" y que las autoridades se están apoyando en videos de cámara de seguridad de la zona para reconstruir minuto a minuto lo que ocurrió esa tarde. "Las imágenes dolorosas que han circulado en redes sociales dan cuenta de que algunas personas que presenciaron el hecho lo grabaron y hay indicios de que se les impedía ir por ella para rescatarla y, por es razón, llaman al 123 de la Policía para que seamos nosotros quienes, desde la institucionalidad, la rescatemos", afirmó.

Al día siguiente, el 5 de abril, Sara Millerey murió.La gravedad de las lesiones y las afectaciones en las heridas por cuenta del agua contaminada de la quebrada agravaron su estado . "Eso no se le hace a nadie, eso es injusto. Pido que se haga justicia porque la muerte de ella. No tenían por qué volvérmela así, tan horrible, y tirármela en esa cañada. No tienen perdón de Dios los que hicieron eso", afirmó la mamá de la víctima, Sandra Milena Borja.



¿Se maneja alguna hipótesis?

Serrano respondió si hay algún grupo delincuencial detrás de este crimen y reconoció que es una hipótesis que se está manejando en el caso. "Presuntamente, alguna organización delincuencial está relacionada con el asesinato de Sara, pero esto es materia de investigación de la Fiscalía", dijo el funcionario, quien aclaró que "los móviles (del delito) están siendo investigados" y que "una vez se tenga certeza frente a los mismos se informará a la opinión pública de qué se trató este acto de crueldad". No obstante, fue enfático en que, más allá de eso, lo que le ocurrió a Sara fue "un acto doloroso y ruin que ningún ser humano merece vivir".

Cabe señalar que, de momento, no se tiene información clara sobre los agresores ni las circunstancias en las que se dio el brutal ataque contra Sara Millerey y que, como precisan las autoridades locales, la investigación ya está en manos de la Fiscalía, sin que aún se conozcan de manera pública detalles de esta.

Lo que sí ha trascendido es que organizaciones sociales habían advertido del alarmante momento que viven en esa zona del país las personas LGBTIQ+. "Desde febrero habíamos focalizado a Bello con una alerta alrededor de acciones de grupos ilegales con dinámicas de limpieza social dirigidas a población trans, tanto en la mesa de casos urgentes como al secretario de Gobierno de Bello", relató Harley Córdoba Rodríguez, codirector de Derechos Humanos de la Alianza Social LGBTI de Antioquia.

Sara Millerey González Borja. Archivo particular

Por lo pronto, la Gobernación de Antioquia informó este martes que ofrece hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a los responsables del asesinato . La alcaldía de Bello ofrece también una recompensa de 50 millones de pesos.

El Observatorio de Derechos Humanos de la organización Caribe Afirmativo ha documentado el asesinato de 24 personas LGBTIQ en Colombia en lo que va de 2025, de los cuales 15 corresponden a personas con experiencia de vida trans. Los registros del Ministerio de la Igualdad, sin embargo, elevan esa cifra a 29 casos solo de mujeres trans. Esa disparidad en las cifras evidencia, según activistas, el alto subregistro de casos debido a la negación de la identidad de las víctimas no solo en la sociedad sino también en las investigaciones judiciales.

El caso de Sara Millerey evidenció, además, dos duras realidades. Por un lado, que Antioquia sigue siendo el departamento donde más se reportan asesinatos de mujeres trans, pues de los 29 casos que documenta el Ministerio de la Igualdad 11 ocurrieron allí. Y, por otro lado, que particularmente contra las mujeres trans -como denuncian organizaciones sociales- hay un nivel de violencia alarmante, una discriminación múltiple que incluye la discriminación por su identidad de género y una discriminación por ser mujer.

