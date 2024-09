Fiscal paraguayo ofreció disculpas a Petro y así las aceptó el presidente colombiano

“La Fiscalía de Colombia no nos atiende. La situación política allá cambió con la entrada en funciones de la nueva fiscal general, que responde a Petro. El presidente, por su orientación, no es tan adepto a nuestro sistema. Es la línea de Nicolás Maduro y otra gente. No es tan fácil”, con esas palabras, el fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón, se refirió unos días atrás en el canal de televisión de su país NPY a la complicada relación que sostiene con el Gobierno colombiano.

>>> También le puede interesar: Fiscal de Paraguay dice que ideología de Petro no permite avanzar en caso Marcelo Pecci

Este viernes, 6 de septiembre de 2024, en diálogo con Blu Radio, el fiscal Rolón le ofreció disculpas al presidente Gustavo Petro por sus declaraciones. Además, a través de un comunicado, celebró la conversación que sostuvo en esta jornada con la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, durante la cual -aseguró- instalaron "la necesidad de activar el Equipo Conjunto de Investigación (ECI), que pondrá el mayor esfuerzo en el esclarecimiento del caso Pecci".

Los fiscales generales de Colombia y Paraguay hablaron sobre la investigación del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, un caso que ha sido motivo de un pronunciamiento por parte de la Cancillería en Bogotá tras las críticas formuladas en Asunción por el titular del Ministerio Público.

Publicidad

El jefe del Ministerio Público paraguayo agregó que la Dirección de Asuntos Internacionales de cada país agendará un encuentro entre ambos fiscales generales "en fecha y lugar por establecer".

"Compartimos el dolor de la familia Pecci y somos sensibles ante la falta de resultados hasta la fecha, más la ciudadanía debe tener presente que el Ministerio Público no escatimará esfuerzos en la misión de dar con el autor intelectual de este hecho", agregó el documento, de tres puntos.

Publicidad

El diálogo entre los fiscales tuvo como telón de fondo un pronunciamiento difundido por la Cancillería de Colombia después de que Rolón criticó una falta de colaboración por parte de las autoridades colombianas en la investigación del asesinato del fiscal antimafia paraguayo.

"La cooperación brindada por las autoridades colombianas ha permitido avanzar significativamente en la identificación de los autores materiales y esclarecimiento de los hechos. Al mismo tiempo, reafirma el compromiso indeclinable y contundente para la investigación y pleno esclarecimiento de este hecho", expresó la Cancillería en un comunicado.

Además, agregó que el canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, sostuvo este viernes una conversación con su homólogo de Paraguay, Rubén Ramírez, en la que reiteraron "el compromiso y la disposición de las autoridades colombianas y paraguayas para continuar brindando la cooperación judicial necesaria en el caso del fiscal Marcelo Pecci y en los que se requieran por los dos países".

La familia de Pecci denunció que no tiene acceso a la investigación que lidera el Ministerio Público en el país sobre los posibles autores intelectuales del atentado que segó en 2022 la vida del funcionario en territorio colombiano.

Publicidad

Pecci fue asesinado por sicarios el 10 de mayo de 2022 cuando se encontraba en una playa de un hotel en la isla de Barú, próxima a Cartagena, a donde viajó con su esposa, Claudia Aguilera, para pasar la luna de miel.

Presidente Petro aceptó las disculpas del fiscal paraguayo Emiliano Rolón

A través de su cuenta de X, el presidente Petro aceptó las disculpas de Rolón con el siguiente mensaje: “Creo que por caer en las intrigas de quien me quería investigar inconstitucionalmente en la Fiscalía. Acepto las disculpas del fiscal Rolón del Paraguay”.

Creo que por caer en las intrigas de quien me quería investigar inconstitucionalmente en la fiscalía.



Acepto la disculpas del fiscal Rolon del Paraguay



.https://t.co/JdUCPLmYln — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 6, 2024

Publicidad

Fiscalía general de la Nación apartó a Mario Burgos de la investigación en caso del asesinato de Marcelo Pecci

El fiscal Mario Burgos fue apartado de la investigación del caso correspondiente al asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. La Fiscalía General de la Nación asignará a uno nuevo para continuar con el caso.

>>> También puede leer: Mario Burgos es apartado de la investigación sobre asesinato de Marcelo Pecci