María José Pizarro reacciona a orden de retirar símbolos de su padre, Carlos Pizarro

La orden del presidente Abelardo de la Espriella de retirar los elementos alusivos a Carlos Pizarro de los espacios públicos ha generado polémica en el país. Pizarro es una figura representativa en la historia reciente de Colombia, ya que su vida y muerte estuvieron marcadas por su trabajo como activista, miembro y comandante del M-19, y su posterior salto a la política nacional cuando pasó a ser candidato presidencial. La orden la dio De la Espriella a la ministra de Cultura, Paola Holguín. “Tampoco vamos a permitir que se promueva el terrorismo. Aquí nunca más los terroristas tendrán un lugar como si de próceres de la patria se tratara”.



Esta directriz ha generado un debate sobre la memoria histórica, la injerencia que está teniendo la línea de este nuevo Gobierno sobre los espacios de cultura y cómo podría afectar los relatos en el futuro.

María José Pizarro responde a la orden de De la Espriella: “Profunda tristeza”

Su hija María José Pizarro, exsenadora e integrante del Pacto Histórico, reaccionó a esta orden después de que el presidente dijera que sus imágenes son una “oda al terrorismo” y que tenían que desaparecer de los lugares públicos. Ella afirmó sentir indignación y “profunda tristeza por Colombia”. Pero también se refirió al temor que siente por ella y su familia, ya que el presidente habla de desaparecer la figura de su papá.

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“Éramos un país que había avanzado en el reconocimiento del otro, en la reconciliación nacional, en la posibilidad de que la paz fuese un camino cierto. Lo que se está haciendo es proscribir la paz, la figura de un hombre que hizo lo que pocos han hecho en Colombia: dejar las armas para siempre y ofrecerle a Colombia una oportunidad de paz sin retorno”, recordó.

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Sobre el señalamiento de hacer una “apología al terrorismo”, Pizarro replicó que esta acción era proscribir la figura de su padre, quien fue una persona capaz de firmar el primer acuerdo de paz que fue “exitoso en Colombia y América Latina”, y dijo que esto es un retroceso.



“Yo hoy tengo que decirle al país que me siento orgullosamente Pizarro. Soy orgullosa hija de Carlos Pizarro, he dedicado los últimos 30 años de mi vida a recuperar su memoria, a recuperar su figura, a entregarle al país la posibilidad de que pueda, desde su propia elaboración, la ciudadanía construir un pensamiento crítico. Aquí no se trata de hacer una oda, pero sí de reconocer que la paz fue en ese momento el camino fundamental para Colombia, la Constitución Política de 1991, una constitución de derechos y de libertades que este señor presidente Abelardo de la Espriella”, declaró.



Sobre las acciones del jefe de Estado, María José Pizarro señaló que él pretende proscribir la historia nacional y acabar con libertades y derechos. “Quiere básicamente pisotear la Constitución de 1991 y es rasgo de la tiranía, del autoritarismo”, dijo. Pizarro comparó esto con el inicio del fascismo en Alemania, Italia y España en épocas pasadas. “En vez de estar caminando por un sendero distinto de reconciliación, de encuentro entre los colombianos, caminamos hacia una construcción hegemónica de la historia que no es capaz de reconocer al otro”.

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Pizarro indicó que lo ocurrido en el Museo Nacional, donde retiraron varias piezas de exposición sobre la historia de Colombia y las luchas sociales en la historia contemporánea (vea más información aquí), es “gravísimo” y pasó por encima del comité curatorial del recinto. “Aquí lo que se está diciendo es que solamente puede existir una forma de pensar y una forma de existir en Colombia”, declaró.

El temor de la familia Pizarro

“Él habla de desaparecer a Carlos Pizarro, él no dijo eliminar o retirar”. Ante esta interpretación de las declaraciones de De la Espriella, María José dijo que responsabilizaba al mandatario de cualquier cosa que le pudiera ocurrir a ella o a su familia. “Él ha dado la orden de desaparecer a Carlos Pizarro. Carlos Pizarro tiene familia, tiene nieta, tiene hijos, tiene familia que camina por las calles de este país, que tiene una representación política, que hace parte de la dirigencia política de la oposición en Colombia”.

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Durante la entrevista, María José Pizarro recordó el asesinato de su padre, que ocurrió 48 días después de firmar la paz, e indicó que hace parte de la historia del país y del continente. “No fue solamente Carlos Pizarro, fueron miles de jóvenes que a lo largo y ancho de este continente en un momento concreto de la historia de este país asumieron el camino de las armas, pero cuando entendieron que las armas no eran el camino dieron un paso al costado, las dejaron sin nada a cambio, ni siquiera hubo un acuerdo político que se cayó en el Congreso, y aun así mi padre firmó la paz y quienes hicieron parte del M-19 firmaron paz y desde hace 36 años defienden sus ideas en democracia”.

En la conversación, también se abordó el debate sobre la revictimización de quienes fueron víctimas del M-19 al mostrar estos símbolos. “Estamos dispuestos a un acto de reconciliación con la sociedad colombiana. Yo misma me he encontrado con familiares del Palacio de Justicia (...) yo misma les pedí perdón, yo, que no tuve nada que ver, que era una niña”. También afirmó que entre su familia no han ocultado el pasado insurgente de su padre, pues asegura que la gente tiene derecho a conocer toda la historia. “Hemos reivindicado la historia de Carlos Pizarro sin violencia, sin odio, habla de reconciliación y encuentro entre los colombianos”.

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Como reflexión final, la hija de Carlos Pizarro dijo que en Colombia hacen falta verdad y justicia, dos cosas esenciales para que la sociedad pueda reencontrarse. “No hay que esconder debajo del tapete ni hay que construir visiones monolíticas de la sociedad colombiana (...) en este discurso que anula la pluralidad de pensamiento y separación de poderes buscando inclusive utilizar la cultura como una herramienta para la uniformidad y el unanimismo en la sociedad colombiana”.

María Paula Rodríguez Rozo

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