Ministra de Cultura justifica retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional por "adoctrinamiento"

La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió este viernes el retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional, el principal del país, alegando que la institución no puede servir como instrumento de "adoctrinamiento político" ni difundir versiones sesgadas de la historia. "El Museo Nacional, como parte del Estado, tiene el propósito de conservar, restaurar, proteger y socializar nuestra cultura", escribió Holguín en su cuenta de X en respuesta a informaciones periodísticas que daban cuenta de la retirada de 30 objetos relacionados con el feminismo, el movimiento LGTBI y los conflictos armados en el país. En ese sentido, añadió que la vocación institucional del museo "no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental".

La ministra sostuvo que el museo no puede convertirse en un espacio de "apología al delito o revictimización" y defendió la protección de los menores frente al acceso a material sensible, al tiempo que aseguró que la museología y la curaduría de los espacios dependientes de su cartera están siendo evaluadas y rediseñadas.

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El medio digital La Silla Vacía informó este jueves del retiro de al menos 30 afiches, fotografías y objetos de tres salas del Museo Nacional, en Bogotá, relacionados con la historia de los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Entre las piezas retiradas estaban una bandera del orgullo LGBTIQ perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y el llamado 'Balígrafo', una pluma elaborada a partir de una bala con la que se firmó el acuerdo de paz.



"Nos preocupa que en el Museo Nacional se hayan bajado algunas obras de la sala "Hacer sociedad", que hacen alusión a la lucha y los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia, junto a material histórico que habla de los procesos de paz en nuestro país", escribió la organización Colombia Diversa.



La decisión se enmarca en la "contrarrevolución cultural" anunciada el jueves en su visita al Ministerio de Cultura por el presidente, Abelardo de la Espriella, quien ordenó a Holguín retirar de los espacios públicos las representaciones que considera "apología del terrorismo". Entre dichas referencias están las alusivas a Carlos Pizarro, excomandante de la guerrilla del M-19 y firmante de paz asesinado en 1990 durante la campaña presidencial de ese año. Su sombrero fue declarado en el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026) como Patrimonio Cultural de la Nación, pero este reconocimiento fue suspendido recientemente por una decisión judicial.

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"De La Espriella pretende proscribir la figura y el legado de paz de mi padre", escribió la exsenadora María José Pizarro. "Ha decidido, como en los tiempos del fascismo paramilitar, asesinarlo nuevamente. Tan equivocado y tan ruin como quienes lo asesinaron, no sabe que nunca podrán matarlo y que, 36 años después, mi padre está más vivo que nunca, y que su intento de proscribirlo solo lo hará más grande", añadió.

La Silla Vacía señaló que la orden de retirar las piezas procedió directamente del Ministerio de Cultura y que funcionarios de esa cartera participaron en la selección de los elementos desmontados.

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EFE