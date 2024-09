Habla camarógrafo agredido por Dibu Martínez: "Da rabia porque yo no hice nada"

El arquero Emiliano Dibu Martínez golpeó el equipo de un camarógrafo al final del partido en el que Colombia le ganó 2-1 a la selección de Argentina.

La víctima de la agresión, Jhonny Jackson, habló en Noticias Caracol en vivo sobre este hecho y manifestó que después de lo sucedido “estoy bien y no pasó a mayores”.

¿Cómo fue la agresión del Dibu Martínez?

Jhonny narró que “al final del partido uno entra a la cancha para tomar reacciones. Yo veo al Dibu, mientras saluda al arquero suplente de Argentina, hago la toma, alguien de la selección Colombia lo saluda y ya quedo con él, cuando, de la nada, saca y me pega el puñetazo”.

El camarógrafo expresó que la idea es “darle un mensaje” al arquero argentino y a los deportistas en general: “Yo creo que cualquier ser humano ha perdido un partido importante alguna vez en su vida y creo que la violencia nunca va a llevar a nada bueno”.

Jhonny agregó: “Tranquilo, Dibu, fue un partido, lo perdió y yo sé que tendrá más oportunidades, pero es solo un partido. Yo lo entiendo porque estaba caliente, pero no es para tanto”.

Cuando el Dibu Martínez golpeó la cámara de Jhonny, este dice que sintió “nervios porque yo llevo la cámara casi que pegada a la cara. Inmediatamente, entró un momento como de rabia porque yo lo le dije nada. De hecho, nosotros, por protocolo y ética profesional, no podemos hablar con ellos, no podemos ni saludarlos, ni pedir autógrafos, ni pedir fotografías, nada. Entonces, me dio rabia porque yo no hice nada más que mi trabajo”.

Por último, el camarógrafo sostuvo que “luego se me pasó la rabia, respiré, hablé con el director y me dijo que estuviera tranquilo. Afortunadamente, no le pasó nada al equipo, pero sí pudo haber sido peor porque donde la cámara me dé en la cara o yo me caiga, son de 30 a 35 kilos”.

