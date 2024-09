Barranquillero, hincha de Argentina, se hace viral por imitar acento: “Siento pena ajena”

Cada vez quedan menos horas para el encuentro entre las selecciones de Colombia y Argentina para las eliminatorias rumbo al Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. Hinchas de ambos equipos están a la expectativa sobre cómo ocurrirá el partido, pues estos rivales se vieron por última vez en la final de la Copa América. Un aficionado argentino, pero de origen barranquillero, se ha hecho viral en los últimos días al decir que prefiere al equipo de Messi sobre el de James Rodríguez.

Su acento causó críticas

Cuando le preguntan: “Vos, amigo, ¿de dónde sos?”, respondió: “local”. Al entrevistador le pareció curioso, pues el joven llevaba una camiseta de Argentina, no de Colombia,

“Toda la vida, yo soy hincha de Argentina”, enfatizó el hombre barranquillero, pero con un acento particular, según internautas, entre costeño y argentino.

Al interrogarlo sobre qué le decían sus amigos sobres sus gustos futbolísticos dijo: “Me cagan. ¿Qué te puedo decir? Pero ese es el amor que yo tengo por la selección, desde muy chiquito, desde el 98. Y créeme, perder cuatro finales seguidas, recibir las cargadas de toda la gente que me decía: ‘Sos corroncho o eres loco’, me importa un carajo. Mira cómo me correspondió la vida, con cuatro finales ganadas”.

Finalizó la serie de preguntas manifestando que desea conocer a Lionel Messi.

Los comentarios de este video no se hicieron esperar: “Mucho bobo y le mete acento argentino, como si viviera allá”, “No, parce, más argentino un tamal”, “Dios mío, qué vergüenza esto”, “Ni un argentino hace eso”, “Ese complejo de arrodillarnos ante lo de afuera nos tiene mal (puro pelao mk, diría el Pibe)” y “Siento pena ajena”.

