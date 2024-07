Habla mamá de joven fallecido en montaje del Nexus Fest: "No merecía morir de esa forma"

El pasado miércoles, 3 de julio de 2024, un trabajador de logística del Nexus Fest murió, al parecer, electrocutado en el Castillo Marroquín, donde se iba a llevar a cabo el evento, que fue aplazado tras la situación.

El fallecido fue identificado como Brandon Stiven Rodríguez, de 27 años. La mamá del joven habló en Noticias Caracol Ahora sobre el accidente que sufrió su hijo y denunció que nadie le responde por lo sucedido.

“Hablamos con la empresa y dicen que eso ya había pasado, que no podían hacer nada y que respondían por el sepelio de mi hijo”, mencionó Claudia Rodríguez, mamá de la víctima.

La madre de Rodríguez denunció que su hijo falleció el miércoles y fue hasta el jueves que se enteró de la tragedia. Además, dijo que su hijo no estaba afiliado a una ARL al momento del accidente y que horas después de su muerte lo afiliaron.

“Alguien lo llevó al hospital, no se sabe quién lo hizo. Esta persona empezó a gritar ‘ayuda’, le recibieron a mi hijo, dijo que iba a guardar el carro y jamás regresó. No se sabe nada, no se sabe si lo llevó la empresa”, manifestó la mujer.

La mamá de la víctima pide que “se sepa la verdad, que la justicia busque qué pasó. Nosotros como familia merecemos saber qué sucedió. Mi hijo no merecía morir de esa forma tan cruel y mucho menos que hayan tenido tanta negligencia de haberlo abandonado en un hospital sin acompañamiento de nadie”.

Después de conocerse el hecho, el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, anunció la cancelación del evento de música. Además, las autoridades indicaron que la organización del Nexus Fest no contaba con los papeles requeridos para poder llevar a cabo el show.

