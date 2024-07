Muere una persona en el Castillo Marroquín y cancelan el Nexus Fest del próximo sábado

La muerte de una persona durante la noche del pasado miércoles 3 de julio mientras hacía el montaje de una estructura en el Castillo Marroquín, sumado a la falta de permisos de la empresa organizadora del Nexus Fest, llevó a que el alcalde de Chía (Cundinamarca), Leonardo Donoso, anunciara la cancelación del evento de música urbana y electrónica que estaba programado para el próximo sábado, 6 de julio de 2024.

“Debemos de informarle a la opinión pública que el evento Nexus, a llevarse el próximo 6 de julio en las instalaciones del Castillo Marroquín, no está autorizado y no se va a permitir la realización del mismo, por lo tanto, ha sido cancelado. Esto a raíz de que no fue radicada de manera oportuna la documentación para el permiso del comité de eventos”, manifestó Donoso a través de un video publicado por la Alcaldía de Chía en redes sociales.

El mandatario de Chía complementó: “Segundo, por los hechos sucedidos en la noche del día miércoles, en la cual en el montaje a través de un accidente laboral hubo un muerto y dos heridos que están siendo atendidos en el Hospital San Antonio y en la Clínica Chía”, dijo el alcalde.

Donoso envió un mensaje a las personas que compraron boletería para que se comuniquen “con la empresa que las ha comercializado para evitar aglomeraciones en la noche del sábado” y remarcó que “el evento no se llevará a cabo hasta tanto las autoridades competentes no entreguen los informes pertinentes y podamos garantizar el derecho a la integridad y a la vida de los asistentes”.

Organización del Nexus Fest se pronunció por la cancelación del evento

A través de una historia en su cuenta de Instagram, la organización del Nexus Fest expresó: “Por razones que están fuera de nuestro control, el evento Nexus Fest 2024 quedó aplazado hasta nuevo aviso. Pronto extenderemos más la información”.

En la programación del Nexus Fest estaban anunciados artistas como: J Álvarez, Pirlo, Rayo y Toby, Pipe Calderón, Jhay P, DJ Dever, Nina Caballero, Mareana, Lolita, Diego Vela, Seiv, Ash y Nico Méndez.

