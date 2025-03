Habla mamá de Zair Guette, músico asesinado en Ginebra, Valle: "No tengo vida tranquila, no duermo"

Linda Rago Henríquez, mamá de Zair Guette , músico asesinado en Ginebra, Valle del Cauca, le pide todos los días a Dios que le diga qué fue lo que pasó con su hijo y por qué fue brutalmente ultimado.

Tras un mes de la tragedia del cantante y de quien se creía era mánager, ambos torturados y cruelmente asesinados, la mamá del artista barranquillero habló y mencionó que “con su muerte se llevaron parte de mi vida, pero en nuestros corazones siempre va a estar porque fue un buen hijo, un buen hermano y un buen padre de familia”.

En conversación con el canal de YouTube Impacto News, la mamá de Zair Guette dijo quién pudo haber sido el asesino de su hijo: “Mi corazón me indica que con lo poquito que he escuchado, lo poquito que he visto, tenía que ser alguien que odiara mucho a Zair. Odiarlo o envidiarlo porque siento yo como mamá que con el comportamiento de él con la familia, no merecía tanto. No lo merecía”.

Zair Guette, cantante asesinado en Ginebra, Valle del Cauca

La última vez que la mamá de Zair Guette vio a su hijo

El 11 de febrero, dijo Linda Rago “él llegó a Barranquilla desde Bogotá en horas de la noche, puesto que estaba haciendo unas diligencias personales con la mamá de las niñas. Él me visitó el día 12, me trajo un almuerzo. Para mí fue sorpresivo que él me visitara ese día porque yo suponía que estaba todavía en Bogotá”.

El día 13 de febrero, narró la mamá de Zair, “vi en Instagram un estado de él en donde decía que llegaba de un viaje y partía para otro, que este año había sido de muchas bendiciones para él y que este viaje definía muchas cosas”.

Versiones preliminares habían indicado que el artista había sido citado en la ciudad de Cali y le habían hecho un anticipo de 12 millones de pesos. Sin embargo, la mamá del joven músico desmintió esto y dijo que “hasta donde yo tengo conocimiento, la esposa de Zair me dijo que a ella la contactaron para hacer una contratación con Zair solamente con pista, en la cual le abonan el 50% de la cantidad por la que él iba a tocar, que eran 12 millones, pero le dieron solamente 6 millones. Se los hicieron llegar a la cuenta por un corresponsal bancario”.

La mamá de Zair Guette sostuvo que Teddy Vergara no era el mánager de su hijo, sino que era su acompañante el día de los hechos. “La mánager de Zair era Blanca Salazar, la esposa. Teddy era su compañero de viaje y la persona que se encargaba del sonido y de colocar las pistas que él utilizaba cuando iba a cantar”.

IG: Zair Guette

A la esposa de Zair, según el relato de la mamá, le hicieron llegar el dinero y le exigieron la captura de pantalla de los tiquetes aéreos del músico y de Teddy, la hora en que llegaban y le dijeron que a ellos los recogían.

"Nadie ha venido acá"

Según Linda, ni ella ni su familia saben quién recogió a Zair: “no nos hemos enterado quiénes hablaron ni quieres contactaron. No sabemos nada”.

Además, la mamá del músico denunció que las autoridades no la han contactado para el caso de su hijo. “Nadie ha venido acá. No se han tomado el trabajo de buscar a sus hermanos ni a su mamá para hacernos una investigación. No hemos tenido acompañamiento de ninguna especie”.

Finalmente, la mamá de Zair Guette, entre lágrimas, mencionó que “yo no tengo vida tranquila, no estoy llorando las 24 horas del día, pero llega un momento en que me quebranto por completo, entro en pánico, no duermo, paso horas sin dormir, hago turno de 7:00 a.m. a 7 p.m. porque no soy capaz de dormir, porque no soy capaz de conciliar el sueño, porque todos los días me hago la pregunta de qué pasó, por qué a él, quiénes fueron, qué de malo hizo él. No tenemos ninguna respuesta”.

