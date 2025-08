Habló desde prisión actor de televisión colombiana que fue capturado: "No soy delincuente"

Santiago Cano Taborda, actor y rapero conocido como Rapza de Barrio, habló públicamente por primera vez desde prisión luego de que fuera capturado en Medellín por un caso judicial relacionado con la tenencia ilegal de fauna silvestre. En un video publicado en su cuenta de Instagram el 9 de julio, Cano aseguró que no fue condenado por maltrato animal sino por tener animales silvestres fuera de su hábitat natural. También manifestó su inconformidad con la manera en que ha sido tratado por la opinión pública y explicó cómo ha afectado esta situación a su familia.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Detalles: Actor de la televisión colombiana fue capturado y recibirá sentencia: ¿por cuál delito es acusado?).

“Uno adentro de prisión no tiene acceso a las redes y me doy de cuenta que todo el mundo me está tildando por maltrato animal. Quiero hacer una aclaración, a mí me han detenido por tenencia de fauna silvestre, por tener animales fuera de su hábitat”, dijo en el video.

Publicidad

Cano indicó que esta situación lo ha llevado a ser trasladado por tercera vez en menos de 15 días, y que incluso su hijo y su abuela no sabían que estaba detenido. “A mi hijo, a mi abuela, que es lo más sagrado que yo tengo, yo no les había dicho que estaba en prisión. Les había dicho que estaba en España, viajando, cumpliendo mis labores, pero ya en el colegio los amiguitos empezaron a mostrarle el periódico a mi hijo y a decirle que era mentira”, expresó.

En su publicación de Instagram, Rapza también escribió: “¡No fue maltrato animal por lo que me condenaron, fue por tenencia de fauna silvestre, animales fuera de su hábitat natural, pero los medios desviaron todo por completo al remplazar tenencia por maltrato! ¡No tanto por lo que estoy viviendo yo, siendo trasladado por hoy a mi tercer centro de detención en menos de 15 días! A causa de este caso, mi hijo no tenía idea de que estaba en prisión, preferí ocultarle y decirle que estaría de viaje trabajando, pero los periódicos, ataques mediáticos y virtuales le dañaron su paz”.

Publicidad

En la grabación, en la que se le observa con sus características trenzas y sentado fuera de un centro de reclusión, también criticó las acusaciones que ha recibido en redes sociales: “Yo no sé por qué es tan fácil para ustedes juzgar detrás de un teclado. ¿Tienen pruebas? ¿Por qué dañan la inocencia de mi hijo? ¿O la credibilidad al menos con él?”

Sobre su permanencia en prisión, cuestionó: “A ver, si estoy detenido por tener solo esos animales, ¿por qué estoy dentro con violadores y asesinos? Con gente que, a la final merezcan o no, son gente que han cometido errores grandes. Yo lo único que he intentado es cumplir un propósito, empezar de cero”.

Al respecto, señaló que los medios han afectado su reputación: “Todos los medios difaman, dañando mi credibilidad. Están dañando la carrera de alguien que no viene de cuna de oro. Yo vengo de abajo. Todo mi entorno y amigos de niñez son sicarios, muertos. Yo he intentado llevar paz a la Comuna 13 y afuera. Que esconda la mano quien no ha cometido errores”.

Por su parte, el actor admitió que su error en el proceso se debió a no asistir a las audiencias judiciales a las que fue citado, pero aseguró que no lo hizo por desinterés: “Mi único error fue menospreciar el caso tan serio que era no asistir a las audiencias, pero hay una aclaración porque también muchos medios diciendo que mi soberbia, que yo hablé con rabia. Se cruzaban con la oportunidad de yo ir a España. Yo siempre he querido conocer el mar y allá lo pude conocer. Yo siempre quise tener economía para poder construir mi hogar, para mi familia”.

Publicidad

Pese a lo anterior, sostuvo que el trato hacia los animales no es cierto: “Yo sí tengo pruebas de cómo los animales estaban. Que pase lo que pase conmigo, pero mi hijo no tiene por qué sufrir las consecuencias. No soy delincuente. No vendo animales. No tengo fama de vender animales y quizá esto puede dañar mi carrera porque en la televisión todo es delicado. No saben cuánto dolor le causan a mi familia y lo más irónico es que no tienen pruebas”. En sus declaraciones, Cano Taborda explicó con detalle cómo vivían cuando estaban en su poder. “Yo no soy maltratador. Yo los quería, incluso, podría decirles el nombre de cómo conseguí los animales", reiteró y añadió que, de hecho, "los rescaté prácticamente, los tenían en malas condiciones".

De su alimentación y convivencia, abordó los casos de los monos cariblancos e iguanas verdes y aseguró que "comían mejor que quien ve el video e incluso que yo, porque tenía amigos pudientes, más que yo, que me les daban mercados como si fueran seres humanos. Que les daban amor, que los conocieron, los cargaron. Tengo video en el que se ve cómo me amaban”.

Publicidad

“Hay personas que matan las iguanas para comérselas, yo las tenía. Pero no muestran cómo, solo hablan de maltrato. Los micos como si yo fuera el papá de ellos y ellos mis hijos, porque ellos me querían, lloraban si yo salía. ¿Cómo van a decir que los maltrataba? Mi único error fue subestimar la importancia de asistir a esas audiencias”, dijo.

En el cierre del video, interpretó un fragmento de rap y aseveró que sale "en todos los periódicos como si fuera Pablo Escobar": “Y para despedirme: 'Libre pero preso y lejos de la libertad. Aprendiendo que la herida queda y el tiempo se va, que no es bueno en confianza todo llamar amistad, que las buenas se acompañan y en las malas, con soledad'. Estamos presos, más no muertos. Desde adentro, desde el ataúd donde todos se olvidan en vida, he comprendido más valor por la vida que afuera. Muchos se burlarán de esto”.



¿Qué hay en la investigación en su contra? Lo que dicen las autoridades

De acuerdo con información entregada a Noticias Caracol, la investigación contra Cano Taborda comenzó tras denuncias en el barrio San Javier El Salado, donde las autoridades detectaron que tenía animales silvestres en su casa. En el operativo se hallaron dos monos cariblancos, una babilla y dos iguanas verdes, todos ejemplares pertenecientes a especies protegidas. Según un informe técnico del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, estos animales pertenecen a la biodiversidad colombiana y su tenencia es ilegal.

La Fiscalía General de la Nación explicó que el proceso judicial inició en marzo de 2024 y que, tras culminar el juicio el 25 de junio, un juez especializado dictó sentido de fallo condenatorio. La sentencia será leída este miércoles 6 de agosto de 2025.

Cano fue acusado formalmente por el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales renovables, según el artículo 328 del Código Penal, que establece penas de hasta 135 meses de cárcel y multas que pueden superar los 43.000 salarios mínimos mensuales vigentes. Como se dicta en el artículo mencionado, los delitos por los que se acusa están relacionados con el "incumplimiento de la normatividad existente se apropie, acceda, capture, mantenga, introduzca, extraiga, explote, aproveche, exporte, transporte, comercie, explore, trafique o de cualquier otro modo se benefició de los especímenes, productos o partes de los recursos faunísticos, forestales, florísticos, hidrobiológicos, corales, biológicos o genéticos de la biodiversidad Colombia".

Publicidad

En la audiencia de imputación, el actor no aceptó los cargos. Sin embargo, las pruebas aportadas por la Fiscalía —entre ellas, informes de allanamiento y documentos sobre la condición de los animales— llevaron al juez a dictar fallo condenatorio.

Según documentos conocidos por este medio, desde el 27 de febrero de 2024 el actor mantenía en cautiverio cinco animales de especies protegidas dentro de su residencia, una casa unifamiliar de dos pisos. En el expediente judicial consta que Santiago Cano Taborda, actuando como autor, era plenamente consciente de la ilegalidad de su conducta. La Fiscalía sostiene que “el acusado tenía la capacidad de comprender el hecho delictivo, y de forma consciente, optó por autodeterminarse y seguir ejecutando la conducta”. La entidad también asegura que Cano afectó el bien jurídico protegido de los recursos naturales y el medioambiente “sin justa causa”, manteniendo en su vivienda individuos de fauna silvestre sin los permisos correspondientes.

Publicidad

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA

NOTICIAS CARACOL