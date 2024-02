Hasta viagra le echan al tusi que venden en Colombia, una mezcla que puede ser fatal

Diez sustancias entre sedantes, componentes de la heroína y hasta viagra han sido encontrados en el popular tusi o mal llamada cocaína rosada, una droga que están consumiendo muchos ciudadanos, principalmente en medio de la rumba en Colombia.



Así lo reveló Échele Cabeza, una organización que investiga este tipo de drogas sintéticas.

Julián Quintero, investigador de este grupo, precisó que “el tusi hoy día puede contener más o menos diez sustancias, es lo que estamos viendo, y pueden generarse casi 18 mezclas. Antes lo que se veía era quetamina, MDMA y cafeína, pero ahorita lo que hemos encontrado en los últimos análisis son muchas benzodiacepinas, opioides, paracetamol y hasta viagra”.

Recalcó que en el tusi se puede encontrar drogas ilegales como “la catinona, el MDMA que es el éxtasis, pero también hay sustancias legales. La quetamina, que es la base, es un anestésico; las benzodiazepinas son medicamentos para uso psiquiátrico, hipnóticos. Entonces hay una mezcla de sustancias legales e ilegales que la hacen muy riesgosa”.

“Lo que más nos preocupa también es que la gente mezcla esto con alcohol. Entonces, por ejemplo, cuando se mezclan las benzodiazepinas con el alcohol son potencialmente mortales”, subrayó el investigador de Échele Cabeza.

Es factible que el tusi cause intoxicación o “deshidratación profunda. Recuerden que estas son sustancias que se consumen en contextos de fiesta, entonces la gente tiene mucha agitación, hay deshidratación”, dice Julián.

Pero subraya que “cuando hay un abuso de sustancias depresoras (la quetamina, las benzodiazepinas y el alcohol), se ralentiza el sistema nervioso y a la gente se le olvida respirar y muere, o puede tener una situación grave por paro respiratorio”.

El investigador comenta que no se han reportado casos de este tipo porque “en los protocolos para el ingreso por una persona a un hospital no aparece el tusi. Cuando a una persona le hacen un examen de sangre o le hacen un examen de orina lo que van a encontrar son muchas sustancias, entonces lo que te dicen ‘es un policonsumo, hay muchas sustancias en el cuerpo, simplemente le dio un paro’”.

Por esto insta al Estado a “modernizarse en la manera en la que cuantifica o como registra el ingreso de las personas a los sistemas de urgencia por esta sustancia”.