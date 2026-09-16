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Noticias Caracol  / MUNDO  / ¿Quiénes eran las personas que iban a bordo del helicóptero que se desplomó en Los Ángeles?

¿Quiénes eran las personas que iban a bordo del helicóptero que se desplomó en Los Ángeles?

El helicóptero que realizaba una cobertura aérea para NBC4 y Telemundo 52 terminó estrellándose en Chatsworth, Los Ángeles. A bordo viajaban una periodista y un piloto, quienes murieron en el accidente, al igual que un hombre que se encontraba en tierra.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 16 de sept, 2026
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¿Quiénes eran las personas que iban a bordo del helicóptero que se desplomó en Los Ángeles?
Un hombre en tierra falleció-
Redes sociales

La cobertura de una noticia terminó convirtiéndose en una tragedia para un equipo periodístico en Los Ángeles. El martes 15 de septiembre de 2026, un helicóptero utilizado para realizar coberturas aéreas de NBC4 y Telemundo 52 se estrelló en la comunidad de Chatsworth, en el Valle de San Fernando.

A bordo de la aeronave se encontraban Eliana Moreno y George Marciniw, ambos trabajadores de Angel City Air, empresa que operaba el helicóptero y prestaba servicios de cobertura aérea para las dos cadenas. Una tercera víctima mortal se encontraba en tierra: Edy Gutiérrez Mejía, de 29 años, identificado posteriormente por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

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Eliana Moreno

Eliana Moreno era periodista y fotoperiodista aérea y durante años estuvo vinculada a la cobertura de noticias desde helicópteros en el sur de California.

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De acuerdo con el reporte de Telemundo, nació en el condado de Orange y en 2010 se graduó de la Universidad Chapman, donde obtuvo títulos relacionados con periodismo audiovisual y ciencias políticas. Ese mismo año se incorporó al equipo de helicópteros de Angel City Air y posteriormente trabajó con diferentes medios de comunicación de la región.

Su trabajo la hizo conocida entre las audiencias de NBC4 y su cadena hermana en español, Telemundo 52. En redes sociales también hacía referencia a su labor como periodista aérea y compartía imágenes tomadas durante sus coberturas.

Moreno se encontraba en el helicóptero realizando una cobertura cuando ocurrió el accidente. La aeronave sobrevolaba la zona de un choque entre un autobús de Los Ángeles Metro y un vehículo particular, un hecho que había dejado víctimas mortales horas antes.

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George Marciniw

Junto a Moreno viajaba George Marciniw, piloto de Angel City Air y responsable de operar la aeronave. El piloto creció en el sur de California y se graduó de Burbank High School en 1974, de acuerdo con NBC Los Ángeles. También tenía una amplia trayectoria como piloto y, según información difundida por medios estadounidenses, había trabajado durante años en vuelos de cobertura aérea.

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Moreno y Marciniw habían comenzado a volar juntos en 2023. Durante ese tiempo realizaron coberturas aéreas de distintos acontecimientos ocurridos en el sur de California.

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Fotografías compartidas en redes sociales muestran a ambos frente al helicóptero que utilizaban para sus labores. Algunas de esas publicaciones estaban relacionadas con los vuelos y las imágenes que captaban durante las jornadas de trabajo.

Edy Gutiérrez Mejía, la víctima que estaba en tierra

La tragedia también cobró la vida de una persona que no se encontraba a bordo del helicóptero. Se trata de Edy Fernando Gutiérrez Mejía, de 29 años, quien se encontraba en tierra cuando la aeronave cayó en una zona de estacionamientos cercana a instalaciones de almacenamiento en Chatsworth. Su identidad fue confirmada el miércoles 16 de septiembre por la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles.

La Municipalidad de Cuilapa, en Guatemala, de donde era oriundo, también lamentó posteriormente su fallecimiento y expresó sus condolencias a sus familiares y allegados.

NBC4 y Telemundo 52 lamentaron la pérdida

Tras conocerse el accidente, NBC4 y Telemundo 52 emitieron un comunicado conjunto en el que expresaron sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de las personas fallecidas.

Nos entristece profundamente informar que un helicóptero que realizaba la cobertura aérea de noticias para NBC4 y Telemundo 52 sufrió un accidente mortal en Los Ángeles el martes por la noche”, señalaron las cadenas.

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La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), con participación de la Administración Federal de Aviación (FAA). Las autoridades trabajan en la revisión de los restos de la aeronave y en la recopilación de información para establecer qué ocurrió antes del desplome.

Por ahora, la causa del accidente no ha sido establecida públicamente. La NTSB informó que espera publicar un reporte preliminar en aproximadamente 30 días, mientras que el informe final podría tardar hasta 18 meses, según explicó un investigador durante una conferencia de prensa.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

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