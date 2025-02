Hija del ‘Nene’ Mackenzie, que fue amenazada en panfletos, cuenta a qué negocios se ha dedicado

A través de una historia de Instagram, Paula Mackenzie , hija del exfutbolista Oswaldo ‘Nene’ Mackenzie, reveló el pasado lunes 17 de febrero que su nombre ha aparecido en dos panfletos amenazantes en Barranquilla.

En uno de esos escritos también está el nombre de Zair Guette, cantante que el viernes anterior fue asesinado en Ginebra, Valle del Cauca, junto a su mánager Teddy Vergara Álvarez.

Panfleto en el que amenazan a Paula Mackenzie - Proporcionado por Paula Mackenzie

Mientras se adelantan las correspondientes investigaciones sobre el asesinato de Guette y se establece si dicho panfleto tiene alguna relación con la muerte del cantante, Paula volvió a ir a la Sijín a instaurar una demanda, ya que en una primera oportunidad le dijeron que no les hiciera mucho caso a los escritos: "No ponga cuidado a eso. Eso no deben ser verdad", contó la joven que le manifestaron hace aproximadamente 6 meses.

"Como ahora se hizo viral el tema por la muerte del muchacho, ahora sí ponen atención. Las autoridades están en busca de quién creó el panfleto para aterrorizar o viendo si es real. No me dijeron nada más, solo me recibieron la denuncia y el acompañamiento”, dijo Paula en diálogo con Noticias Caracol.

Sobre de qué la señalan en esos panfletos, la hija del exfutbolista manifestó: “Me acusan de prepago”.

Además, aseguró que no tiene indicios de quién o quiénes pueden estar detrás de esos escritos o si realmente existe el grupo denominado como los ‘ExCosteños de Sebastián’, que se atribuye los panfletos. “Yo creo que eso lo envió alguna persona desocupada”, adujo la joven.

En una nueva historia en Instagram, publicada este martes, Mackenzie se refirió a algunas calumnias que ha recibido sobre su trabajo, expuso cómo ha sido su vida como empresaria y qué tipo de negocios ha tenido.

“Los que me están diciendo empresaria de la DEA, uy, qué fuerte. Para su conocimiento, sí he tenido tres negocios: El primero, la Cava del Mister, que era un amanecedero. El segundo, Micheladas el Parche, sede norte y sede sur, era mío. Tercero, he tenido una tienda virtual donde vendo ropa y ahora soy dueña de un emprendimiento de productos para el cabello. Aparte de eso, fui pionera para ayudar a 1.500 emprendimientos en pandemia de comidas, peluquería, un cirujano plástico, odontólogos y demás. Las chicas que me siguen que me desmientan cuando viví en Barranquilla, así que dejen de hablar. Me están dando duro, dizque trabajadora de la DEA”, señaló.

¿Por qué se fue Paula Mackenzie de Barranquilla?

“Yo me fui de Barranquilla porque a mí me extorsionaron, me intentaron atracar llegando a mi casa, me levantaron el carro a tiros para atracarme. Hay cantidades de cosas y le tengo pánico a Barranquilla”, sentenció.

