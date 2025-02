Hija de exfutbolista Oswaldo Mackenzie es amenazada en panfleto en el que también salía Zair Guette

A través de una historia en la red social de Instagram, Paula Mackenzie, hija del exfutbolista Oswaldo ‘Nene’ Mackenzie, dio a conocer que ha recibido dos panfletos en los que la amenazan en Barranquilla. En uno de esos escritos aparece también el nombre de Zair Guette, cantante que fue asesinado el pasado viernes 14 de febrero en Ginebra, Valle del Cauca.

En diálogo con Noticias Caracol, Paula manifestó que cuando salió el primer panfleto en su contra, hace más o menos 6 meses, dio aviso a la Policía pero le dijeron: "No ponga cuidado a eso. Eso no debe ser verdad".

Luego del asesinato del cantante Zair Guette, quien participó en el programa Yo Me Llamo, del Canal Caracol, Paula se dirigió este lunes 17 de febrero a la Sijín y expuso nuevamente su caso: "Como ahora se hizo viral el tema por la muerte del muchacho, ahora sí ponen atención", manifestó.

Cabe señalar que las investigaciones sobre el asesinato de Guette están en curso por parte de las autoridades competentes y por el momento no se ha dado a conocer ningún tipo de vínculo entre los panfletos y la muerte del músico.

Panfleto en el que amenazan a Paula Mackenzie - Proporcionado por Paula Mackenzie

Paula asegura que mucha gente le ha enviado los panfletos amenazantes: “Lo que más me asombra es ver cómo la gente disfruta viendo eso, mandándomelos y comentándome locuras. Ese panfleto yo lo vi hace 6 meses y yo hice un vivo y todo. Es el segundo panfleto en el que yo salgo y de maldad, de pura maldad. Tanta delincuencia que hay en Barranquilla, Barranquilla se está cayendo, y me van a poner a mí. En el primero me pusieron de extorsionista y ahora me pusieron de prepago”, dijo en sus redes sociales.

Además, explicó que por esa y más razones decidió irse de Barranquilla.

“Yo me fui de Barranquilla porque a mí me extorsionaron, me intentaron atracar llegando a mi casa, me levantaron el carro a tiros para atracarme. Hay cantidades de cosas y le tengo pánico a Barranquilla”, sentenció.

Paula ha sido criticada en redes sociales por sus fiestas temáticas

La mujer se refirió también a las fiestas temáticas que acostumbra a hacer y por la que en redes sociales ha recibido críticas.

“Con respecto a mis fiestas, siempre las he hecho así: siempre he hecho fiestas de motivos como La Casa de Papel, del Cartel... la última que hice fue de buchona”, aseguró.

Además, dejó claro por qué se decidió a hacer la historia en Instagram y manifestó que un miembro de su familia se ha visto muy afectado por las cosas que se han dicho de ella en las redes sociales.

“Solo paso por aquí (historia de Instagram ) a decirles que el karma existe y que no disfruten del mal ajeno porque en cualquier momento puedes pasar por lo mismo tú. Hago este video porque están afectando la tranquilidad de mi mamá, que acaba de quedar viuda hace unos meses, y ella de pronto sí está fastidiada con todo lo que le están escribiendo y de todo lo que me están poniendo a mí”, puntualizó.

Finalmente, Paula se volvió a referir a los panfletos con las amenazas: “Lo único que yo sé es que a la persona que hizo el panfleto hace 6 meses nadie le prestó atención, debe estar recontenta porque casualmente ahora se le fue viral”.

Por ahora, la Policía de Barranquilla no ha confirmado la autenticidad de los panfletos ni del grupo que se los atribuye.

