Hombre que evitó que joven se quitara la vida en Pereira: "Le supliqué que no se lanzara"

En un acto de valor y arriesgando sus vidas, un policía y un ciudadano que cruzaban por el viaducto César Gaviria Trujillo, entre Pereira y Dosquebradas, Risaralda,rescataron a una mujer que tenía intenciones de lanzarse al vacío.

Aplauden a policía y ciudadano por heroico rescate de joven

El patrullero Diego Largo es uno de los uniformados que protagonizó el rescate. Mientras escuchaba cómo se quebraban las tejas por las que caminaba sobre el viaducto, su mirada y sus palabras estaban en la mujer de 32 años. Ella lloraba y buscaba un lugar para tomar la decisión.

“Me subo al techo y arranco detrás de ella, pero pasó otro joven que se le lanza y de una la coge”, manifestó.

“Nuestro uniformado abraza a esta mujer, me dice que él también se quiebra porque es una situación dolorosa en donde un ser humano quiere terminar su vida”, comentó la coronel Alexandra Díaz, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.



Jaime Gallego pasaba por el lugar, se subió a una buseta de la Policía y llegó hasta donde estaba la mujer y arriesgó su propia vida para no dejarla saltar al vacío.

“Siempre he sido una persona de ayudar a otros que verdaderamente lo necesitan. La muchacha lo necesitaba y yo, sin pensarlo, me subí y le supliqué que no se fuera a lanzar. En ese momento, la agarré y le salvé la vida”, dijo Jaime.

El patrullero Diego Largo tiene dos hijos y es casado, pero, para él, su deber está por encima de su vida.

La joven que trató de quitarse la vida le dijo al patrullero que ella “tiene un problema en un seno, que sufre de un riñón, que fue al seguro y no la atendieron, que la despacharon para la casa, que llegó a la casa y le cortaron los servicios, que tiene dos niñas y no tiene trabajo, no tiene nada”.

Es la segunda vez que el patrullero Diego salva una vida en la mitad del viaducto. Tal vez es como un ángel de la guarda vestido de verde.



Líneas de atención en salud mental en Colombia

