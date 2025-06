Incautan tres serpientes venenosas en Villeta: las iban a comercializar como mascotas en Medellín

Un nuevo caso de tráfico ilegal de fauna silvestre fue detectado en las últimas horas en el municipio de Villeta, Cundinamarca. Allí, las autoridades lograron detener el transporte clandestino de tres serpientes altamente venenosas que eran movilizadas en un bus intermunicipal procedente deBogotáy cuyo destino final sería la ciudad de Medellín. En el operativo, encabezado por la Policía Nacional, en conjunto con agentes de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), también se logró capturar al responsable de los hechos. Según informaron, los animales habían ingresado al país sin ningún tipo de permiso y pretendían ser comercializados para adquirirlos como mascotas exóticas.

Las serpientes son de origen extranjero y alto riesgo biológico

Las serpientes incautadas corresponden a dos especies originarias de Costa Rica, de color amarillo, y una tercera, verde, proveniente del continente africano. Según la CAR, estas representarían un riesgo biológico por su alto nivel de peligrosidad. Tras su incautación, los tres ejemplares fueron trasladados bajo estrictas medidas de seguridad a un serpentario especializado, allí un equipo de expertos se encarga de garantizar las condiciones necesarias para su bienestar, evalúan su estado de salud y les proporcionan atención veterinaria.

Al parecer, la adquisición de los animales estaba relacionada con un negocio entre particulares que pretendían tenerlas como mascotas, una práctica cada vez más común pese a los riesgos y sanciones legales que conlleva.

No son mascotas, son una amenaza



Por su parte, el director encargado de la regional Gualivá de la CAR, Ronald Prieto, manifestó que este tipo de animales no se deben considerar mascotas dado que representan u riesgo considerable cuando se les introduce en hábitats incorrectos: “Como autoridad ambiental seguimos ejerciendo labores de control y vigilancia para proteger la fauna. Aunque estas serpientes no son propias de nuestros ecosistemas, es nuestro deber asegurar su manejo adecuado, de tal forma que no se ponga en riesgo el equilibrio de especímenes silvestres, pero defendiendo la supervivencia de estos animales que no pueden ser considerados mascotas bajo ninguna circunstancia".

El director de la CAR, Alfred Ballesteros Alarcón, también se pronunció entorno al tema e hizo énfasis en la afectación que pueden sufrir los ecosistemas con este tipo de acciones ilegales: "Estas especies no son juguetes, adornos, ni mucho menos MASCOTAS, son animales peligrosos y con un importante rol en su habitad natural", expresó en sus redes sociales.

De esta manera, se busca evitar inconvenientes con desenlaces trágicos tanto para las personas, como para el medio ambiente, pues la presencia de animales venenosos en entornos urbanos podría desencadenar una emergencia mediática. La CAR también reiteró que el comercio ilegal de animales silvestres hoy en día es el tercer tráfico más grande del mundo, solo superado por el narcotráfico y el tráfico de armas en ese orden. Lo anterior basándose en los datos de la Policía Nacional.

Los reptiles son los animales más traficados en Semana Santa

De acuerdo con un informe del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, durante la época de Semana Santa del año 2023 y 2024, los reptiles fueron una de las especies más traficadas con un total de 9.004 individuos, seguido de las aves con 2.621 y mamíferos con 1.553. El 70% de los reptiles traficados correspondieron a la tortuga hicotea, de nombre científico Trachemys callirostris.

Angélica Yelithssa Morales C.