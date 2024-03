Jesús Ariza, presidente de la Asamblea de Santander, ofreció una rueda de prensa luego de que apareciera un video en redes sociales en el que se le ve agrediendo verbalmente a una mujer que sería su expareja y madre de su hijo. “Lo que le falta es voltearle la jeta”, fue una de las expresiones que el funcionario usó contra ella.



Por esto, ofreció “excusas a mi madre, a mis hermanas, a mi sobrina, a mi hijo Jesús Ramsés por el vocabulario utilizado en ese video”.

“En ningún momento he consumido sustancias alucinógenas”

El presidente de la Asamblea de Santander también se refirió a lo que se oía en el video, donde Ariza decía “yo soy un periquero, pruebe para que vea que yo sí soy un varón”, luego de que la mujer le preguntara “¿qué es lo que se metió usted?”, ante los reclamos del hombre.

Jesús Ariza afirmó en la rueda de prensa “que yo no consumo sustancias alucinógenas. Yo invito a que me hagan una prueba, si es de forma inmediata con el mayor de los gustos, porque yo en ningún momento he consumido sustancias alucinógenas”.

“No saben lo que sucedió”

En su declaración, Jesús Ariza afirmó que viene “de una familia humilde formada de valores y virtudes, en donde mis padres me enseñaron a valorar a las mujeres, a respetar a los hijos y a respetar a la gente y a la comunidad. Al mismo tiempo quiero dar claridad de que eso no son excusas para un comportamiento como el que yo tuve”.

Sobre las imágenes que circulan en redes sociales, señaló que no sabe “con qué fin están filtrando estos videos, como también puede haber otros videos que están manipulados”.

El presidente de la Asamblea de Santander dijo que “en el año 2022, el 2 de diciembre, en una notaría, hice una declaración extrajuicio anunciando lo que iba a pasar, en donde la madre del menor que es mi hijo, que lo amo y lo quiero, me había amenazado que me iba a demandar. Yo en ese momento pensaba postularme para el Concejo de Bucaramanga y ella anunciaba que me iba a perjudicar, que me iba a acabar mi vida”.

Según él, “por respeto a la madre de mi hijo, por respeto a mi hijo, no había salido a medios a dar una explicación. También respeto a la Asamblea departamental, también respeto a la Gobernación de Santander”.

“No saben lo verdadero que sucedió. Ese video pasó en la intimidad, de puertas para adentro, en un hogar”, agregó Jesús Ariza.



Piden que se aparte del cargo

Tras las polémicas imágenes, la Gobernación divulgó un comunicado en el que “considera que el diputado Jesús Alfredo Ariza debería apartarse del cargo de presidente de la Asamblea de Santander mientras surten efecto las investigaciones. Nuestras políticas están diseñadas para la protección de las mujeres y desde esta administración no se acepta maltrato ni violencia de ninguna clase contra ellas”.

Adicional a eso, solicitó “a las autoridades que agilicen las investigaciones por estas denuncias, teniendo en cuenta el debido proceso y la presunción de inocencia, lo que dará a lugar a que se tomen las medidas correspondientes”.