Juan Carlos Giraldo, presentador de La Red, sufrió millonaria estafa en Semana Santa: "No confíen"

El famoso presentador de La Red, de Caracol Televisión, Juan Carlos Giraldo , expuso a través de sus redes sociales que fue víctima de estafa durante esta Semana Santa. El sujeto relató cómo, usando voces artificiales, copiando la manera de escribir y hasta haciéndole un estudio minucioso, se hicieron pasar por un amigo cercano de él para robarle un dinero.

Todo inició cuando le escribió un supuesto amigo extranjero desde un número desconocido, quien le dijo que había cambiado de teléfono y le solicitó eliminar el anterior. Este nuevo usuario, explica Giraldo, tenía incluso la foto de perfil de su cercano y hasta escribía de manera muy similar a la persona por la que se estaba haciendo pasar. "Me dice 'Que hubo, como estás, es que cambié de número para que guardes este número nuevo'", recuerda el afectado.

Ambas personas, tal como relata la víctima, entablaron una conversación normal. El estafador, al hacerse pasar por su amigo, le dijo que próximamente iba a visitar Colombia y hasta le pidió recomendaciones para contactar a una persona que pudiera conducirle y recogerlo mientras estaba en el país.

Una vez Giraldo le ofrece un conductor, su supuesto amigo le dijo que había enviado un paquete a Colombia por anticipado, el cual debía recogerse en el aeropuerto comunicándose con un número de una supuesta empresa de transporte que operaba allí. Como todavía no desconfiaba, el famoso presentador llamó al número que le suministró el estafador, en donde los supuestos trabajadores de la compañía le notificaron que su amigo había enviado un paquete avaluado en $ 37 millones, pero que solo había pagado 37 millones de pesos.



"Había que hacer un pago del 10 % de eso como impuesto. Nada, yo le dije a él que le mandara esa plata", dijo Giraldo, quien recibió posteriormente un comprobante falso por parte de quien se hacía pasar por su amigo. Como su supuesto cercano se encontraba en EE. UU., le dieron a entender que el dinero iba a tardar en llegar a Colombia, pero el servicio de mensajería sostuvo que, al ser Semana Santa, no podían esperar ese tiempo.

Al creer que todo era real, el presentador optó por pagar ese dinero de su bolsillo inmediatamente, esperando que en el transcurso del día el dinero de su amigo iba a llegar. Así las cosas, Giraldo consignó una suma total de 3'759.000 pesos. No fue hasta cuando su conductor lo llamó y le dijo que, nuevamente, los falsos operarios de transporte habían dicho que su amigo llevaba alrededor de 60.000 dólares en su mercancía, que él descubrió que algo estaba mal.

"Juan, esto se está poniendo maluco porque cómo le parece que su amigo mandó 60 mil dólares en esa carga", dijo el conductor de Giraldo, a lo que el presentador le ordenó no contestar más al descubrir que lo habían estafado. Inmediatamente, Giraldo se comunicó con el número antiguo de su amigo por el que se habían hecho pasar y descubrió la amarga sorpresa de que nunca había cambiado de número y, contrario a tener planes de ir a Colombia, estaba en una reunión de trabajo desde el extranjero.

"Todo lo tienen calculado, todo lo tienen maquinado, todo lo tienen investigado. (...) Lo que más triste me parece es tener que perder la confianza. (...) Me atracaron dentro de mi propia casa", dijo Giraldo al final de su video, no sin antes aclarar que ya había hecho las respectivas denuncias ante las entidades correspondientes y hacer un llamado a no caer en este tipo de robos en donde los delincuentes logran hasta suplantar una voz.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO