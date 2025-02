Karol Samantha hace petición para sacar a Epa Colombia de la cárcel: ¿en qué consiste?

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia , está a pocos días de cumplir su primer mes en la cárcel El Buen Pastor, en Bogotá. Su pareja sentimental y madre de su hija, Karol Samantha, ha hecho varias campañas para que su liberación sea pronta y no pase los 5 años y 2 meses en la prisión.

A través de sus historias de Instagram, Karol compartió un enlace para que aquellos que deseen firmar el indulto lo hagan. Ella explicó: “Quiero aclararles, primeramente, que el link que coloqué es para una petición que estamos haciendo respecto a la injusticia que se está haciendo con Daneidy. Las personas que estén de acuerdo, bienvenidos sean, pueden ingresar al link, colocar sus datos y, ojo, no tienen que pagar absolutamente nada, ahí no tienen que cancelar ningún dinero ni nada. Esa página sí da la opción de que si quieren dar un aporte, pero no tienen que dar dinero de absolutamente nada y, segundo, es voluntario si ustedes quieren participar en esto, bienvenidos sean”.

¿En qué consiste el indulto para Epa Colombia?

En la página web donde se compartió la petición se pretende reunir 75.000 firmas. Hasta la fecha, llevan recaudadas 59.729.

La solicitud de indulto presentada a favor de Epa Colombia va dirigida al presidente Gustavo Petro, pues es él el único que otorga este beneficio. En la carta se lee: “Por medio de la presente, y en ejercicio de mis derechos fundamentales, me dirijo a usted con profundo respeto y convencimiento de la necesidad de clemencia que representa el indulto, en aras de la reconciliación, la justicia restaurativa y la consolidación de un Estado Social de Derecho. La presente solicitud se formula a favor de mi persona, DANEIDY BARRERA ROJAS, identificada con cedula de ciudadania No. 1.023.953.380, quien he sido condenada mediante sentencia SP022-2025 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en el proceso radicado bajo el número 60580, en el cual se me impuso una condena en concurso por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación en el servicio de transporte público, colectivo u oficial y, especialmente, por instigación a delinquir con fines terroristas”.

Luego, procedió a explicar el tiempo que deberá estar presa, la multa que equivale a 492.24 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la inhabilitación para ejercer derechos y participar en actividades públicas, entre ellas sus actividades como influencer o youtuber.

En el documento se mencionó que Epa Colombia considera que su caso amerita la concesión del indulto “no sólo por razones jurídicas y humanitarias, sino también por el valor transformador que tiene el otorgar una ‘doble oportunidad’ a aquellos que, a pesar de haber cometido errores en contextos de alta tensión social, demuestran un firme compromiso con la reinserción y la contribución positiva a la sociedad”.

